Natur kunstvoll fotografieren: Die Bilder der Woche (KW 14)

Die Natur bietet unendlich viele interessante Motive. Mit der passenden Bildidee entstehen dann einzigartige Fotos. Hier drei Ansätze aus den Bildern der Woche, um die Natur kunstvoll zu fotografieren:

Fine-Art-Look: Dass die Seebrücke des Ostseebades Boltenhagen auch als Fine-Art-Motiv in Schwarz-Weiß funktioniert, muss man als Fotograf erstmal erkennen. biggerboy hatte den richtigen Blick dafür, er nahm dann sein Bild als Langzeitbelichtung (7 Minuten) früh morgens auf. Tipp: Ein Meister von SW-Fotografien im Fine-Art-Stil ist der Niederländer Joel Tjintjelaar. Wie ihm seine Aufnahmen mit überschaubaren Aufwand gelingen, beschreibt er Schritt für Schritt in seinem Videotutorial Next Level Fine Art B&W Photography.

Auf den Spuren von Fotolegenden: Bis heute ist der US-Amerikaner Ansel Adams (1902-1984) mit seinen schwarzweißen Landschaftsaufnahmen einer der bekanntesten Fotografen der Welt. Eines seiner "Fotoreviere" war der Yosemite-Nationalpark in der kalifornischen Sierra Nevada. alexkayvisuals zog es auch dorthin, er fotografierte den 2693 Meter hohen Berg Half Dome im Stil von Altmeister Adams.

Bekannter Ort, ungewöhnliche Perspektive: Die Victoriafälle zählen zu den faszinierendsten Orten, die man in Afrika besuchen kann. Ein Touristenmagnet. Sie liegen zwischen den Grenzstädten Victoria Falls in Simbabwe und Livingstone in Sambia, also im südlichen Teil des Kontinents. Michael Jurek schoss hier mit Canon EOS 450D (10 mm, ISO 100, 1/60s bei Blende 10) sein Bild. Eine spannende Naturaufnahme mit malerischem Charakter. Er schrieb uns dazu: "Eine sehr spektakuläre Tour führt direkt zur Wassergrenze auf den Wasserfällen. Es ist nicht immer möglich, aber meistens bleiben einige Bereiche trocken, sodass die Wasserfälle aus nächster Nähe fotografiert werden können." Wie gelang ihm die ungewöhnliche Perspektive? "Ich bin mit maximalen Respekt so nah wie möglich an die Kante gerobbt und habe einige Zeit warten müssen bis der Wind den Wassernebel etwas verweht hat und so die Sicht auf die Fälle frei wurde."

Unsere Bilder der Woche hier noch einmal für Sie im Überblick:

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 14) (7 Bilder) der Angler Das Bild "der Angler" zeigt uns eine atmosphärische Meerszene, gut eingefangen vom Fotografen.

(Bild: Fotowahn_Berlin)

(sea)