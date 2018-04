(Bild: Dave Derbis)

Die Naturfotografie kennt viele spannende Facetten. Einige davon präsentieren wir hier mit den prämierten Bildern dieser Woche aus der Online-Galerie von c't Fotografie.

"Letzte Fahrt im Winter" betitelt Galeriefotograf "Radonart" seine künstlerisch-romantische Impression einer winterlich kühlen Waldlandschaft. Auf eine ganz andere Art romantisch wirkt der Sonnenuntergang "Skagsanden Sun", den Dave Derbis während einer Norwegenreise am Strand von Flakstad auf den Lofoten abgelichtet hat.

Skurril hingegen setzt Katja Gehrung Winter- und Sommerelemente gegensätzlich und scheinbar widersprüchlich in ihrem Werk "Alice im Wunderland" in Szene und regt damit die Fantasie des Betrachters in besonderer Weise an.

Weitere Beispiele zeigt unsere Bilderstrecke mit allen Bildern des Tages der vergangenen Woche:

(pen)