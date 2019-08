Nicht alltäglich: Die Bilder der Woche (KW 31)

Oft laufen wir an Dingen vorbei, die eigentlich noch einen zweiten Blick wert gewesen wären. Dass es auch anders geht, zeigen die Fotografen der Bilder dieser Woche: Ein verfallener Schuppen auf einer grünen Wiese wurde mit viel Liebe zum Detail zu einer "Luftaufsichtsbaracke" – inspiriert durch das bekannte Lied "Über den Wolken" von Reinhard Mey. Oder die Fotos "Relocation" und "Angepasst, bei denen man genauer hinsehen muss, um kleine aber wichtige Details zu entdecken: So trägt die Person im Vordergrund des Fotos "Relocation" keinen gewöhnlichen Gegenstand auf der Schulter und die Parkuhr in "Angepasst" besitzt nicht mehr ihre natürliche Ursprungsform.Sehen Sie selbst:

(hfpo) / (keh)