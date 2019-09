Nikon D6: Neues Spiegelreflex-Spitzenmodell in Sicht

2019 feiert Nikons D-Serie ihr 20-jähriges Jubiläum und immerhin kündigt der Hersteller passend dazu zumindest die Entwicklung seines neuen Spiegelreflex-Modells D6 an. Preise und technische Daten wolle man erst später bekannt geben. Die D-Modelle mit einstelliger Ordnungszahl sind besonders auf Robustheit und Geschwindigkeit getrimmt. Sie richten sich an professionelle Sport- und Naturfotografen. Zu den größten Konkurrenten am Markt zählt Canons 1D-X-Serie mit Spiegel. Sony will in dieser Klasse mit der spiegellosen Systemkamera Alpha 9 mitspielen.

Mit Sensorstabilisierung und CFexpress-Karten



Zur neuen D6 findet man seit einigen Wochen Informationen in den einschlägigen Gerüchte-Blogs. So will Nikon Rumors erfahren haben, dass die neue D6 mit einer internen, sensorbasierten Bildstabilisierung ähnlich wie bei den spiegellosen Z-Modelle aufwarten soll. Das Spiegelreflexsystem von Nikon setzt bisher auf eine objektivseitige Stabilisierung (VR). Außerdem soll der Sensor nun eine Auflösung von 24 Megapixeln bieten und 4K-Video beherrschen.

Des Weiteren werde das Gehäuse der neuen D6 den Quellen nach zwei CFexpress-Kartenslots besitzen. Dieser neuere Speicherkartenstandard soll CFast und XQD zusammenführen. Er nutzt dieselbe Schnittstelle wie XQD. Bisher auf dem Markt erhältliche CFexpress-Modelle von SanDisk erreichen beispielsweise Schreibgeschwindigkeiten zwischen 800 und 1400 MB/s. Herkömmliche im Handel erhältliche XQD-Karten bieten Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s.

Die D5 startete ihrer Zeit mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 7000 Euro. Es ist zu erwarten, dass sich die D6 auf diesem Niveau bewegt.

(ssi)