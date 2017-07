c't Fotografie 4/2017

Kameras für den Urlaub - Kompakte Superzoom-Kameras scheinen die idealen Reisebegleiter zu sein. Wie aber sieht es mit ihrer Bildqualität aus?... Die weiteren Themen: Workshop - Richtig Schärfen. Fotopraxis - High-Key/LowKey, so geht's. Unterwasserfotografie - Die richtige Kamera für den Einstieg; so gelingen Unterwasserbilder. Kollodium-Nassplatten-Fotografie. Kameratests - Panasonic GH5, Fujifilm GFX 50S vs. Hasselblad X1D.