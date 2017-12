(Bild: Felix Wesch)

Obwohl die weiße Weihnacht wieder einmal ausblieb, konnten uns die Fotografen unserer Galerie mit winterlichen Aufnahmen und nostalgischen Motiven während der Festtage erfreuen.

Die Weihnachtszeit verspricht Gemütlichkeit und nicht zuletzt hoffen zumindest Kinder auf die Möglichkeit zum Schlittenfahren. Autofahrer dagegen wünschen sich gerade auf den Straßen von Feier zu Feier freie Fahrt. Und tatsächlich wich der Schnee kurz vor den Festtagen wärmerem Wetter.

Unsere Galeriefotografen haben dieses Jahr die vorweihnachtliche Winterstimmung in tollen Aufnahmen festgehalten - ob als abendliches Panorama, dichter Schneefall am heimatlichen Waldsee oder gemütliche Dampflokfahrt. Doch die winterliche Nostalgie weckt auch die Lust zu basteln oder in Erinnerungen zu schwelgen, ob an die Vergangenheit oder die schönsten Zeiten im letzten Jahr. Und so entstanden unter anderen eine Miniaturaufnahme, ein Reisefoto und eine etwas andere Architekturaufnahme vom Geburtsort der Vorfahren. Alle Bilder dieser Woche finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (KW52) (7 Bilder) Winterdampf am Tegernsee Galeriefotograf Der Greilinger nutzte das schneereiche Wetter in der Adventszeit für eine ganz besondere Aufnahme. Er fotografierte eine Dampffahrt des bayrischen Localbahn Vereins. Für die traditionellen Weihnachts-Dampfzugfahrten auf den Strecken der Tegernsee-Bahn verwendet der Verein die kohlegefeuerte Lok 70 083 vom Baujahr 1913. Sie fährt nur an Sonderterminen zwischen dem Tegernsee und Holzkirchen. Galeriefotograf „Der Greilinger“ hat die passende Gelegenheit genutzt und den Zeitpunkt für das Foto gut abgepasst. (Bild: Der Greilinger)

(cbr)