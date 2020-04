Ostern vs. Corona: Die Bilder der Woche (KW 16)

Die vergangene Woche war in unserer Galerie geprägt von Ostern und der Corona-Pandemie. Das Foto des Tages vom Samstag mit dem Titel Oma halte durch… kommt von Claus Labenz. Es drückt mit einfachen Mitteln das aus, was in vielen vor sich geht und was hinter #bleibgesund, #bleibzuhause oder #halteabstand steckt. Auch der Akkordeonspieler, den Andreas Thiem Ende März in der Hannoverschen Innenstadt fotografiert hat, steht für die Auswirkungen des Coronavirus. Dagegen wirkt die Aufnahme vom Porsche-Museum in Stuttgart von "Majestix" nicht nur imposant, sondern zugleich trügerisch. Wie alle anderen Museen in Deutschland wird es noch eine Weile geschlossen bleiben und keine Besucher empfangen können.

Oma halt durch… Claus Labenz schrieb zu seinem Foto, das er am 5. April aufgenommen hat: "Ich habe das Fenster heute bei einem Spaziergang durch Lübeck gesehen. Es hat mich berührt, weil es die momentane Situation mit so einfachen Worten darstellt. Ohne die Oma zu kennen, schließen wir uns alle diesem Wunsch an..." Dem ist nichts hinzuzufügen.



Olympus E-M1 Mark II mit 40-150mm | 55 mm | ISO 320 | f/3.2 | 1/2000 s

(Bild: claus-labenz)

Zwischen all den sonderbaren Eindrücken fand tatsächlich auch Ostern statt, anders als gewohnt allerdings. Der Hase als Bild des Tages ancient easter days vom Ostersonntag wirkt wie aus vergangenen Zeiten – aufgenommen und bearbeitet von "mtuyb". Verspielt und leuchtend im direkten Sinn das Foto Osterei-Mantra von Mario. Es zeigt darüber hinaus, dass es für solch eine Komposition keiner aufwendigen Bildbearbeitung am PC bedarf. Es ist in der Kamera entstanden. Wie lesen Sie in der Bildunterschrift.

(pen)