c't Fotografie 6/2017

Emotionale Porträts - Autorin Nina Schnitzenbauer zeigt, wie Frauenporträts mit ganz speziellem Look entstehen ... Die weiteren Themen: Günstiges Vollformat - Canon EOS 6D Mark II vs. Pentax K-1; Virtuelle Rundgänge - So machen Sie Gebäude via Browser oder VR-Brille begehbar; Spaßlinsen - was man mit den Sonderoptiken für Fotoexperimente anstellen kann; Fototaschen - elf aktuelle Modelle im Check