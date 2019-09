Photokina 2020: Viele Zusagen, einige Absagen

Die Kölnmesse gewährt erste Einblicke in die Photokina 2020 (27. - 30. Mai 2020) und hat dabei nicht nur positive Nachrichten im Gepäck. Die Imaging Branche verändere sich massiv, was sich auch auf die Photokina als ihre Leitmesse auswirken werde. Während der klassische Kameramarkt schwächelt, wachse der Spaß an der Fotografie ungebrochen. Diesen Effekt zu nutzen und zu zeigen, dass die Themen Foto, Video und Imaging nicht an Relevanz verloren haben, sei eine Herausforderung. Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH betonte: "Wir setzen darauf, dass die großen Player der Industrie diese Chance möglichst geschlossen nutzen."

Allerdings werden nicht alle dabei sein. Wie die Kölnmesse mitteilt, haben unter anderem Leica, Nikon und Olympus für den Mai 2020 abgesagt. Alle drei Hersteller füllten in der Vergangenheit große Standflächen oder im Falle von Leica und Olympus sogar eine ganze Halle. Zusagen kommen dagegen von Canon, Cewe, GoPro, Sony, Panasonic, Kodak Alaris, Sigma, Tamron, Carl Zeiss, Hasselblad, Hahnemühle, Arri, Rode Mikrophones, DJI und Insta360. Außerdem plane man gerade das Veranstaltungsprogramm rund um die Fachmesse.

Bereits 2016 ging die Photokina mit einem veränderten Konzept an den Start. Unter dem Schlagwort "Imaging Unlimited" setzten die Verantwortlichen darauf, sich Themenfeldern wie Mobile, Virtual Reality, Smart Home oder Wearables zu öffnen und neue Zielgruppen zu erschließen. Gleichzeitig setzte man vermehrt auf Mitmach-Events von Drohnenflügen über Lichtmalerei-Workshops. Zuletzt mündeten die Konzeptanpassungen in einem neuen Termin im Mai sowie einem jährlichen Turnus. (ssi)