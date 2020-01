Ruhe und Meditation: Die Bilder der Woche (KW 3)

Ein Blick in einen offenen Kühlschrank, High-key und zwei weiße Kunststoffflaschen: Das Foto im kühlschrank von Galeriefotograf My Lind ist äußerst minimalistisch, strahlt dabei aber nicht nur Kälte aus, sondern zugleich eine beruhigende Gelassenheit.

Das Tierporträt red von Kerstin Eckmann, in der Galerie als Nephentes Phinena unterwegs, zeigt einen in den letzten Sonnenstrahlen des Tages rot leuchtenden Flamingo, der scheinbar mit dem Schnabel seine entrückten Federn sortiert. Auch in diesem Bild sorgt der reduzierte Aufbau für eine friedliche Harmonie.

So zieht sich das Thema Ruhe weiter durch alle Bilder des Tages dieser Woche. Lassen Sie sich zum Meditieren und Träumen einladen.



Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 3) (7 Bilder) im kühlschrank Das Bild Im Kühlschrank von Galeriefotograf My Lind strahlt nicht nur Kälte, sondern durch seinen High-Key-Minimalismus auch Ruhe und Stille aus.



Fujifilm X-T3 mit XF35mmF2R | 35 mm | ISO 200 | f/7.1 | 1/2 s (Bild: My Lind)

(pen)