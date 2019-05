Schnappschüsse und Gelegenheiten: Die Bilder der Woche (KW 19)

Bild 1 von 7

Eine tolle Lichtmalerei präsentiert uns Jan Kirchner. Zu dem Bild schreibt er: "Ich war an mehreren Tagen in den Abendstunden mit meiner Kamera (Nikon D600) am Ostsestrand Kühlungsborn unterwegs, um Langzeitbelichtungen zu erstellen. An diesem Tag, an dem das Bild entstand, war eine andere, irgendwie besondere Stimmung als an den vergangenen Tagen. Die Sonne war bereits untergegangen und alles um mich herum war einfach nur tiefblau und herrlich ruhig. Ich suchte mir einen guten Standort, um diese friedliche Stimmung einzufangen. Die Buhnen rechts im Bild boten eine gute Flucht, sodass ich sie zur Gestaltung nutzte. Ich wollte auch das Mondlicht, welches partiell durch die ziehenden Wolken drang und sich teilweise im Wasser reflektierte, einfangen. Heute ist der Tag für ein außergewöhnliches Bild, dachte ich mir. Alles entsprach meinen Vorstellungen zu diesem Bild."