28-fach-Zoom, 4K-Video, Augenautofokus: Sony nimmt mit Cybershot HX99 und HX95 zwei neue Kompakte für unterwegs ins Programm.

Pünktlich zur Ifa hat Sony zwei neue Kompaktkameras angekündigt: Cybershot HX99 und Cybershot HX95. Sie unterscheiden sich lediglich im Detail. Beide Kameras sollen ab September im Handel erhältlich sein. Die HX95 wird dann voraussichtlich 500 Euro kosten, die HX99 knapp 20 Euro mehr. Den Aufpreis zahlen Fotografen unter anderem für den Touchscreen, der der HX95 fehlt. Beide Kameras wollen sich als kompakte Lösungen für die Reise verkaufen.

Dafür arbeiten sie unter anderem mit einem 28-fach Zoomobjektiv, das eine Kleinbild-äquivalente Brennweite von 24 bis 720 Millimetern abbilden soll. Seine Lichtstärke liegt am kurzen Ende bei mageren f/3.5, am langen Ende sind sogar nur f/6.4 möglich. Auch beim Sensor serviert Sony Schmalkost: Ein winziger 1/2,3-Zoll-Chip (ca. 6 × 4 mm) mit einer Auflösung von 18 Megapixeln soll für die Fotos sorgen. Der Autofokus arbeitet mit Kontrasterkennung, erkennt Augen und fokussiert automatisch auf diese. Videos zeichnen HX99 und HX95 maximal in 3840 x 2160 Pixeln auf.

Beide Kameras haben einen integrierten OLED-Sucher, der wie bei den RX100-Schwestern bei Bedarf aus dem Gehäuse ausfährt. Seine Auflösung liegt bei 638.400 Pixeln, was nicht ganz VGA entspricht. Der rückseitige Monitor ist zudem neigbar. Die Auflösung des Displays gibt Sony mit 921.600 Pixeln (VGA) an.

Die 240 Gramm leichten Kompaktkameras stattet Sony außerdem mit WLAN, Bluetooth und NFC aus. (ssi)