Stimmungsvoll und ausdrucksstark: Die Bilder der Woche (KW 32)

Von Moskau, über die Alpen, bis zu den Lofoten - An den unterschiedlichsten Orten haben unsere Galeriefotografen besondere Stimmungen eingefangen. Der Fotograf dave-derbis beispielsweise erschafft in seinem Foto eine ländliche Idylle, bei deren Anblick man meint, der Duft eines lauen Sommerabend liege in der Luft. Dagegen wirkt das Bild Alpenblick von Uschi Hermann mit seinen in Nebel gehüllten Berggipfeln eher eindrucksvoll mysteriös. Dass auch in den hektischen Bewegungen einer Großstadt eine gewisse Ruhe liegt, beweist Galeriefotograf Tolik mit seiner Aufnahme Moscow never sleeps. Mittels Langzeitbelichtung nimmt er dem langsam anbrechendem Tag die Hektik und die fahrenden Autos verschwimmen zu dynamischen Lichtsteifen.

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (KW 32) (7 Bilder) Moskow never sleeps Für die Aufnahme des Fotos Moscow never sleeps wartete der Fotograf Tolik bis in die frühen Morgenstunden. Das Wachbleiben hat sich gelohnt. Denn in der blauen Stunde des anbrechenden Tages strahlen die Lichter der vorbeifahrenden Fahrzeuge in einer Balance zum leuchtend blauen Himmel. Diese Ausgewogenheit gibt dem Bild, trotz hektischem Verkehrstreiben, eine besondere Ruhe.

(hfpo) / (Hanna Poggemann) / (ilk)