Trübe Zeiten und gute Aussichten: Die Bilder der Woche (KW 15)

Die Bilder des Tages der vergangenen Woche blicken zurück auf kalte Tage — die noch gar nicht lange hinter uns liegen — geben aber auch einen Ausblick auf die warme Jahreszeit. Dazu zeigen sie, das sich die Erde trotz aller Widrigkeiten weiterdreht und das auch Stille und Einsamkeit beruhigend wirken können.

Eine eindrucksvolle Langzeitbelichtung zeigte Mario Konang am Montag. Und nicht nur für uns war dies ein Bild des Tages, auch die Nasa zeigte es am Dienstag als "Astronomy Picture of the Day". Der Fotograf schreibt dazu:

"Wenn sich die Erde um ihre Achse dreht, zeigt der Drehpunkt auf der Nordhalbkugel nahezu genau auf den Polarstern. Das heißt, wenn man diesen Punkt am Himmel fixiert, ändert sich diese Position scheinbar nicht. Schaut man auf Sterne, die weiter vom Polarstern entfernt sind, scheinen sich diese, durch die Drehung der Erde, mit voranschreitender Nacht zu in Kreisbahnen zu bewegen.

Für dieses Bild habe ich die Kamera auf einem Stativ aufgestellt und mit einem Fernauslöser über 500 Aufnahmen mit je 30 Sekunden Belichtungszeit ausgelöst. Am PC habe ich die Aufnahmen mit der Software Starstax zusammengesetzt. Dabei werden helle Bereiche von Bild zu Bild überblendet und die 'Positionsänderung' der Sterne wird dadurch zu Streifen. Bei dem Bild sind die Streifen mit über vier Stunden Gesamtbelichtung bereits schön lang. Für den Vordergrund bin ich im Zickzack mit meiner Stirnlampe zu dem Baum auf den Hügel gegangen. Das habe ich auf den ersten vier Bildern der Aufnahmeserie gemacht.

Die Aussage des Bildes sollte sein, egal welchen Weg man einschlägt, die Erde dreht sich weiter."

Alle weiteren Bilder des Tages der vergangenen Woche sehen Sie in der Bilderstrecke.

Samstag: The girl with a snail Die Idee für sein Bild kam Galeriefotograf "Nick K" durch die Faszination seines Models Anastasia für Schnecken. Sie stimmte einem Foto zu und auch die große Achatschnecke scheint nicht abgeneigt.

