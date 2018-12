Bild 1 von 7

Georg May war früh morgens bei Minustemperaturen, pünktlich zum Sonnenaufgang am Aussichtspunkt Cloef, um die Lichtstimmung an der Saarschleife einzufangen. Wie er auf seiner Website schreibt, geriet die Wolkenmasse im Saartal in Bewegung, als die Sonne aufging und bot grandiose Motive.