Von guten Vorsätzen und zweiten Blicken: Die Bilder der Woche (KW 4)

Wer spielt nur dieses Klavier? Christian Kramers Foto "The Spirit Of Music" ist einer dieser Bilder für die es Zeit braucht – und eine gute Idee. Um den geisterhaften Klavierspieler heraufzubeschwören, arbeitete er mit einem Handmodel, Stativ und mehreren Belichtungen, die er in der Bildbearbeitung miteinander verschmolz. Das Foto entstand mit Vorsatz und nicht spontan. Bei seiner Erschaffung erkannte der Fotograf gleich sein Potenzial. Beim Bild "Langenburg Historic Winterrallye" von Thomas Reinhard war das ganz anders. Es wäre ihm beim Sichten fast durch die Lappen gegangen. Erst, als er damit in der Bildbearbeitung herumspielte, erkannte er auf den zweiten Blick seine Wirkkraft. Um die aus ihm heraus zu kitzeln, brauchte er wie Christian Kramer vor allem Zeit und eine gute Idee.

(ssi)