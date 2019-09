Wenn Farbe Form betont: Die Bilder der Woche (KW 37)

Die Bilder dieser Wochen leben durch die warmen Farben des Sonnenuntergangs, abstrakte Formen und Fotografen, die keinen Aufwand scheuten, um ihr Motiv wie gewünscht abzulichten. Darunter Holger Glaab, der früh aufstand um der erste Besucher im berühmten Casa Batlló des Architekten Gaudí in Barcelona zu sein, damit das Treppenhaus noch frei von Besuchern war – oder Wolfgang Röhl, der mit seinem Fotofreund Oliver zweimal sein Motiv in Belgien besuchte, da es beim ersten Mal in Strömen regnete.

Der Heißluftballon von forue sorgt durch Form und Farbe für Verwirrung, denn man muss zweimal hinsehen, um zu erkennen, was das Bild darstellt. Florian Pfeiffer gelang mit einer einfachen Kompaktkamera ein Scherenschnitt eines ganz besonderen Aussichtspunktes. In unserer Fotostrecke finden Sie die Bilder der Woche noch einmal im Überblick:

Das Foto wurde diesen Sommer in Hohegeiß im Harz aufgenommen. Es hatte tagsüber geregnet, abends hörte der Regen auf und die Sonne kam durch. Dies führte dazu, dass die Feuchtigkeit dampfend aus dem Wald in die Höhe stieg. Den Ausschnitt habe ich so gewählt, dass die untergehende Sonne mit ins Bild kam. Aufgrund des relativ plötzlichen Wetterwechsels blieb keine Zeit, einen anderen bzw. besseren Standpunkt zu suchen. Durch den hohen Kontrastumfang der Szene habe ich eine Belichtungsreihe (freihand) aus fünf Aufnahmen mit 1 EV Abstand aufgenommen und als HDR-Bild verrechnet. Nach dem Tonemapping wurden die Tiefen etwas angehoben und danach lediglich Kontrast und Helligkeit des Gesamtbildes angepasst.



(Bild: Reimer Eggers

)

(cbr)