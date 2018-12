Feierabendglück: Alexander Kadow (schokopanscher) konnte dieses Foto nach einem langen Arbeitstag aufnehmen, wie er c't Fotografie schreibt. "Es war an der Binnenalster glücklicherweise für einen kurzen Moment relativ windstill, sodass sich die Lichter in langen Streifen schön auf der Wasseroberfläche spiegelten, was für mich wie ein bunter Barcode aussah. Von daher zeigt das Bild in meinen Augen eindrucksvoll, wie sehr Weihnachten und Kommerz inzwischen verschmolzen sind und wir uns von den ganzen bunten Lichtern nur zu gerne blenden lassen", so der Fotograf.