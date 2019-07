Wildlife – Die besten Locations für Wildtierfotografen

Mit Naturverbundenheit und Leidenschaft für gelungene Bilder entführt Naturfotograf Radomir Jakubowski die Leser der neuen c’t Fotografie in verschiedene Regionen Deutschlands. Dort setzt er die meist scheuen Wildtiere des Landes in Szene. Im Süden locken die Alpen als Hochgebirgsregion mit Gams, Steinbock und Murmeltier. Vielfältige Mittelgebirge bieten Rückzugsorte für Rotwild und Luchs. Sie wechseln sich mit fruchtbaren Ebenen ab, die Nahrung für Rehwild und Fasan bieten und schließlich begrenzen Meer und Inseln das Land im Norden. Dort leben unter anderem Robben und Basstölpel. Das sind nur einige, der in unseren Gefilden beheimateten Tiere. Jakubowski zeigt Beispielbilder aus seinem Fotografenalltag und gibt praktische Tipps, wie sie die einzelnen Arten entsprechend ihrer Lebensweise porträtieren können.

Wer als Tierfotograf noch unerfahren ist, möchte vielleicht erst einmal üben. Dazu fehlt oft die Zeit, sich stundenlang auf Ansitz zu begeben. Damit Sie schneller zum Ziel kommen, finden Sie im Beitrag eine übersichtliche Karte mit einer Auswahl fotografisch interessanter Wildgehege und Tierparks. Dort laufen die "Models" nicht so schnell weg und sind in der Regel schon an Menschen gewöhnt. Bildgestaltung auf Augenhöhe ist dem Fotografen besonders wichtig. Er selbst legt sich dafür auch bei feuchtem Wetter stundenlang am Waldrand auf den Boden und wartet auf einen Hirsch. Aber auch für alle, die etwas entspannter beginnen möchten, gibt Jakubowski Tipps für tiergerechtes Fotografieren, Hinweise zur Tarnung und zur Ausrüstung.

Weitere Themen im Heft

Reisekompaktkameras: Im Urlaub wird die schwere Kameraausrüstung mit Wechselobjektiven manchmal zum unangenehmen Weggefährten. Alternativen bieten Kompaktkameras. Sie werben mit fest verbauten Objektiven, großen Zoombereichen oder besonderen Features, die Smartphones nicht bieten und die bei Systemkameras viel kosten. Wir testen, mit welcher Bildqualität der Fotograf rechnen kann.

Grauverlaufsfilter in der Praxis: Heller Himmel, dunkler Vordergrund – Landschaftsfotografen werden von ihren Motiven oft herausgefordert. Wer keine Lust hat, nach der Aufnahme viel Zeit mit der digitalen Nacharbeit zu verbringen, lernt hier, wie Grauverlaufsfilter dabei helfen, die Belichtung aller Bildbereiche aneinander anzupassen. Neben Tricks und Kniffen stellt der Autor verschiedene Filtersysteme vor und erklärt deren Vor- und Nachteile.

Ebenentechniken in Photoshop: Komplexe Arbeiten in Photoshop erfordern häufig zahlreiche Ebenen. Schnell geht der Überblick verloren. Mehrere Workshops erklären neben praktischer Organisation, wie man den Stapelmodus einsetzt, Spiegelungen in Kompositionen einfügt und eigene Kompositionen anfertigt.



