"Memorial to a species" - mit diesem Foto eines gewilderten Nashorns sicherte sich Fotograf Brent Stirton den Titel Wildlife Photographer of the Year. (Bild: Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year)

Das Horn wurde abgehackt, das Tier ist tot. Für seine Aufnahme von einem gewilderten Nashorn wurde der Fotograf Brent Stirton mit dem Titel "Wildlife Photographer of the Year" ausgezeichnet. Insgesamt benannte die Jury Gewinner in 16 Kategorien.

Das Bild eines gewilderten Spitzmaulnashorns mit abgehackten Hörnern ist zur Wildlife-Fotografie des Jahres 2017 gekürt worden. Fotograf Brent Stirton erhielt dafür im Londoner Natural History Museum den Wildlife Photographer of the Year Award. Der Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Naturfotografie.

In der Begründung der Jury hieß es, Stirton habe die tragische Szene "beinahe majestätisch" dargestellt. Das Foto mit dem Titel Memorial to a species sei "symbolhaft für eines der verschwenderischsten, grausamsten und unnötigsten Verbrechen an der Natur". Die Aufnahme stammt aus einem Wildreservat in Südafrika – und nach Aussage des Fotografen war dies bei weitem nicht der einzige Schauplatz von Wilderei, dem Stirton auf seiner Tour begegnet ist. Er berichtet von mehr als 30 Fällen während seines Aufenthaltes.

Unsere Bilderstrecke zeigt die Gewinnerfotos inklusive der Original-Bildunterschriften:

Wildlife Photographer of the Year - die Gewinnerbilder 2017
Gesamtsieger des Jugendpreises The good life

Daniël Nelson, The Netherlands (Also winner of the 15-17 years old category)



Daniël met Caco in the forest of Odzala National Park in the Republic of Congo. A three‑hour trek through dense vegetation with skilled trackers led him to where the 16‑strong Neptuno family was feeding and to a close encounter with one of the few habituated groups of western lowland gorillas. In the wet season they favour the plentiful supply of sweet fruit, and here Caco is feasting on a fleshy African breadfruit. Caco is about nine years old and preparing to leave his family. He is putting on muscle, becoming a little too bold and is often found at the fringe of the group. He will soon become a solitary silverback, perhaps teaming up with other males to explore and, with luck, starting his own family in eight to ten years’ time. Western lowland gorillas are critically endangered, threatened by illegal hunting for bushmeat (facilitated by logging and mining roads), disease (notably the Ebola virus), habitat loss (to mines and oil‑palm plantations) and the impact of climate change. In his compelling portrait of Caco – relaxed in his surroundings – Daniël captured the inextricable similarity between these wild apes and humans and the importance of the forest on which they depend.





Canon 6D + Sigma 50–500mm f4.5–6.3 lens at 500mm; 1/30 sec at f6.3; ISO 800.

50.000 Beiträge aus 92 Ländern

Mit seinem Bild The good life konnte sich der Niederländer Daniël Nelson die Auszeichnung Young Wildlife Photographer of the Year 2017 sowie den Sieg in der Kategorie der 15- bis 17-jährigen Wettbewerbsteilnehmer sichern. Seine Aufnahme zeigt einen Flachlandgorilla in einem Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo. Die fotografierte Szene strahle eine besonders friedliche Atmosphäre aus, so die Jury in der Begründung für ihre Wahl. Das Bild zeige das Tier in "einem Zustand, den wir uns für alle dieser herrlichen Kreaturen wünschen würden".

Der Wildlife Photographer of the Year Award wird vom Londoner Natural History Museum vergeben. Eingereicht wurden beinahe 50.000 Beiträge aus 92 Ländern von Profis und Amateuren. Die beiden Gewinnerbilder wählte die Jury aus insgesamt 16 Kategorie-Siegerfotos aus. Das Bild des Nashorns und das des Gorillas werden von Freitag an zusammen mit 98 weiteren Fotografien in einer Ausstellung im Natural History Museum in London zu sehen sein. Einreichungen für den kommenden Wettbewerb sind ab dem 23. Oktober 2017 möglich.

Im vergangenen Jahr ging der Titel Wildlife Photographer of the Year an Tim Laman mit seinem Foto Entwined lives.

Wildlife Photographer of the Year 2016: Die Gewinnerbilder
"Entwined lives" (Gesamtsieger)





Tim Laman gewinnt mit diesem Foto den Titel "Wildlife Photographer of the Year 2016". Sein Foto "Entwined lives" stellt die Orang-Utans auf Borneo in den Mittelpunkt. Für sein Foto musste er zunächst beobachten und dann klettern. Auf einem Baum platzierte er mehrere GoPro-ActionCams, um sie später im richtigen Moment auslösen zu können.



GoPro HERO4 Black; 1/30 sec at f2.8; ISO 231

