Wolken im Kaffee: Die Bilder der Woche (KW36)

Man solle nicht immer alles gleich wörtlich nehmen, heißt es oft in Diskussionen und Streitgesprächen. Dabei kann das manchmal eine richtig gute Idee sein. Galerie-Fotograf Eis_Bär hat sich eine Zeile aus dem Hit "You're so vain" von Carly Simon herausgepickt und sie 1:1 in einem Foto umgesetzt. Er zeigt Wolken im Kaffee und erschuf damit ein ziemlich originelles Foto. Die Sängerin selbst wollte mit der Phrase auf die verwirrenden Aspekte des Lebens und der Liebe verweisen. Die Wolken hindern sie quasi daran, der Sache auf den Grund zu gehen.

(ssi)