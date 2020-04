Zu dritt und doch allein: Die Bilder der Woche (KW 17)

Fotografie ist in diesen Tagen ein dankbares Hobby: Es geht überall und prima allein. Dass man dabei sogar zuhause sehr kreativ werden kann, beweist in dieser Woche Dirk Selig. Er setzt die Gerbera aus dem Osterstrauß als Hintergrund für eine kleine Wassertropfenstudio in Szene.



Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 17) (7 Bilder) "Wirtschaftsstrukturen" nennt Fotograf Klicker3D sein Bild des Tages. Er schreibt dazu in der c't Fotografie Galerie: "Sie werden immer noch gedruckt und liegen vor der Post. Von der Seite betrachtet entdeckt man eine bunte Branchenvielfalt.(...)" Simpel und doch prononciert.

(Bild: Klicker3D)





In die Zeit passt auch Dirk Adolphs Bild "Kinga" aus der Kunstanstalt Solingen. Mit Spiegeln und einer geschickten Gestaltung erschafft er ein spannendes Porträtfoto, dass das Model aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Alle Bilder der Woche finden Sie in unserer Bilderstrecke in der Zusammenfassung. (ssi)