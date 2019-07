Zum Nachdenken: Die Bilder der Woche (KW30)

Galeriefotograf systemhaus d eröffnete die Woche mit seiner Aufnahme in Schwarz-Weiß. Mit dem Fokus auf die Hände seines Freundes, dem Uhrmachermeister und Restaurateur aus Bad Tölz, würdigt er das Handwerk, was in der heutigen Zeit immer seltener zu beobachten ist. Die Kombination aus Motiv eines immer selter werdenen Gewerbes und die Darstellung in schwarz-weiß geben dem Motiv einen Hauch von Vergangenheit. Der c't Fotografie schreibt er: "Das Bild gehört zu einem ongoing project (siehe die anderen Bilder im selben Album), bei dem ich versuche auf den Wert kleiner, meist unbedeutend erscheinender, Dinge hinzuweisen, in dem ich Hände zeige, die Sachen herstellen. Vielleicht erkennt man ja die Folgen für den Hersteller oder die Herstellerin. Vielleicht fällt einem mal wieder die "real world" auf. Andere Bilder zeigen sündhaft teure Dinge wie Schuhe oder Kleidung, deren Preis sich jedoch über die Nutzungsdauer relativiert.Im größeren Kontext waren solche Aspekte lange nicht mehr zeitgemäß, werden es aber vielleicht mit zunehmendem Umwelt- und Ressourcenbewusstsein mal wieder. ... Entstanden sind die Bilder bei einem spontanen Besuch seiner Werkstatt. Available Light auf engstem Raum. Meine bevorzugte Knipse ist eine X-Pro2 mit 23mm F2 und 60mm F2.4 Objektiv. Bearbeitung mit LR und Photoshop."