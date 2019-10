Zwischen bizarren Landschaften und Beauty-Porträts: Die Bilder der Woche (KW 40)

Es ist eine Binse: Der Fotograf macht das Bild, entscheidet mithilfe von Komposition, gewähltem Licht und Beschnitt über dessen Wirkung. Aber was wäre ein Fotograf schon ohne seine Protagonisten und Helfer?

Unsere Bilder der Woche zeigen, dass gute Fotos auch Teamarbeit sind. So konnte systemhausd sein ungewöhnliches Porträt "Sand" nur aufnehmen, weil er mit den Menschen am Strand von Sansibar ins Gespräch kam und sich so ein echter Austausch entwickelte. Auch Patrick Feldhusens Beauty-Shot "Marie" involvierte neben dem Model noch eine Visagistin, die die schimmernden Details in das Gesicht und somit Spannung ins Bild brachte. Alle Bilder des Tages der vergangenen Woche sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 40) (7 Bilder) Kettenkarussell Schöner Kontrast: Das Kettenkarussell in Groessis Bild des Tages steht allein und scheint sich mit seinen bunten Farben gegen die Dunkelheit zu stemmen. Die eigentlich farbenfrohe Aufnahme stimmt daher fast melancholisch. Gearbeitet hat der Fotograf mit einer Vollformat-DSLR und einem Weitwinkelzoom.

(Bild: Groessi)





(ssi)