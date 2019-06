c't Fotografie 04/2019: Digitales Locations-Scouting

Wer besondere Fotos schießen möchte, sollte sein Motiv gut kennen. Das klappt vielleicht bei dem Springbrunnen um die Ecke, an dem man jeden Tag vorbeiradelt und schon alle Perspektiven zu unterschiedlichsten Tageszeiten ausprobiert hat. Plant man jedoch eine Reise oder eine Foto-Tour in eine entfernte Region, kennt man häufig die Gegend nur aus Magazinen. Für eigene Fotos sind das allerdings schlechte Ratgeber. Sie können zwar inspirieren, doch wann die Sonne wo aufgehen wird und von welchem Wanderweg aus mein Fotomotiv einzigartig wirkt, das verraten sie nicht. Erst vor Ort die Region zu erkunden, kostet viel Zeit und Mühen und lässt letztendlich den besten Fotostandort unentdeckt.

Es lohnt sich also, schon von der Couch aus, mit dem Laptop auf dem Schoß, auf Bilderjagd zu gehen. Hier lassen sich bereits Motive, Bildkompositionen, Uhrzeiten und Laufwege erkunden und sorgfältig planen. Landschaftsfotograf Nicolas Alexander Otto gibt in seinem Artikel "Digitales Location-Scouting" einen Einblick in seine Vorbereitungen und stellt Ihnen Tools vor, mit denen auch Sie Ihre Urlaubsmotive vorab planen können.

Weitere Themen im Heft:

Bildkomposition: Wie kann man sich mit seinen Fotos von der Flut häufig oberflächlich fotografierter Bilder abheben? Thorsten Andreas Hoffmann ist Spezialist in Sachen Bildkomposition und gibt Ihnen 13 Regeln und Übungen an die Hand, mit denen Sie Ihre Bilder besser gestalten können.

Der Weg zu ehrlichen Bildern: Wie gelingt es mit Porträts Stimmungen zu transportieren? Andreas Jorn weiß, wie Porträts mit Seele entstehen und Menschen auf Bildern natürlich wirken. In seinem Artikel erklärt er seine Herangehensweise, wie er eine vertrauensvolle Stimmung erzeugt und wie er Porträts von Menschen macht, die wenig Routine vor der Kamera haben.

Telezoom-Objektive im Test: Tierfotografen brauchen Telezooms, um trotz Fluchtdistanz die begehrten formatfüllenden Aufnahmen scheuer Zeitgenossen zu erhalten. Da günstige Zooms nicht die gewünschte Qualität liefern, ist dafür teure Technik notwendig. Wir haben die beliebten 100-400-Millimeter-Zooms der Kamera- und Fremdhersteller gegeneinander getestet und überaschende Ergebnisse erhalten.

