c't Fotografie 1/2020: Schärfere Makro-Fotos mit Focus-Stacking

Die neue Ausgabe von c't Fotografie ist da. Und diesmal widmen wir uns unter anderem dem Thema "Tiefenschärfe in der Makro-Fotografie". Die ist hier oft ein Mangel, denn gerade im Nahbereich fällt die Schärfeebene nur sehr schmal aus, sodass ein großer Teil des Motivs im Hintergrund verschwimmt. Die Lösung: Focus-Stacking. Hierbei nehmen Sie nacheinander mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichem Fokuspunkt auf und kombinieren diese zu einem einzigen Foto mit größerer Tiefenschärfe. Dabei führen mehrere Wege zum Ziel, die wir im Artikel genauer vorstellen.

So bieten inzwischen einige Kameras wie Canons EOS R oder die Panasonic Lumix S1 eine integrierte Focus-Stacking-Funktion. Dabei brauchen Sie als Fotograf nicht viel mehr machen, als auf den Auslöser zu drücken und zu abwarten. Die Ergebnisse sind verblüffend gut, wenn auch nicht perfekt wie unser Test zeigt.

Eine größere Kontrolle über die Aufnahme haben Fotografen, wenn sie mit einem Einstellschlitten oder Makroschlitten arbeiten, der von Schrittmotoren präzise bewegt werden. Sie verschieben die Kamera während der Serienbelichtung in kleinen Schritten zu einem unbeweglichen Motiv hin oder von ihm weg. Die Steuerung der Einstellschlitten ermöglicht es, eine beliebige Anzahl Schritte und frei wählbare Schrittweiten vorzugeben.

Im Artikel vergleichen wir den günstigen Wemacro Rail mit der Luxus-Variante Novoflex Castel-Micro und schauen uns auch die Software-Lösungen an, mit denen man die Bilder anschließend kombiniert. Dabei: Adobe Photoshop, Helicon Focus und Zerene Stacker.

Die weiteren Themen der c't Fotografie 1/2020

KI in der Bildbearbeitung. Der Begriff "Künstliche Intelligenz" ist in aller Munde und begegnet uns in vielen alltäglichen Situationen – so auch bei Kameras und vor allem in der Bildbearbeitung. Für Anwender ist gut zu wissen, wie und wo KI in Photoshop oder Lightroom eingreift. So können Sie entscheiden, wann Sie die "intelligenten" Automatiken nutzen und wie Sie sie mit dem eigenen handwerklichen Geschick kombinieren wollen.

Vanlife für Fotografen. Freiheit, Abenteuer, Fotografie: "Vanlife" ist mehr als ein Hype auf Instagram & Co. Gerade Fotografen erschließt sich so ein intensiverer Zugang zu ihren Motiven, wenn ihre Unterkunft mit dem Fotospot verschmilzt. Ob im PKW mit Dachzelt oder im Luxuscamper mit Dusche und WC: In diesem Erfahrungsbericht zeigt Katja Seidel, was Sie als reisender Fotograf erwartet und wie Sie sich optimal organisieren können.

NEU = BESSER? Hersteller nutzen neue Kameragenerationen gern für saftige Preissteigerungen. Die muss man nicht mitmachen, nur weil man eine Kamera sucht. Das Vorgängermodell reicht oft aus. Wir haben überprüft, was die Neuen besser machen und wann man beruhigt zu den Oldies greifen kann.



