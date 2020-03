c‘t Fotografie 2/2020: Kamera im Griff

"Müssen Sie hinschauen, um Ihre Kamera einzuschalten?" oder "Können Sie die Belichtung korrigieren, ohne den Fotoapparat vom Auge zu nehmen?", "Treffen Sie auch in Dunkelheit die AF-ON-Taste?" oder "Wissen Sie, wie Sie in jeder Situation ohne Umwege zur manuellen Scharfstellung kommen?" Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit "nein" beantworten, haben wir in der neuen c't Fotografie 2/2020 den richtigen Artikel für Sie.

Auf einer Fotoreise, beim Sport oder auf Konzerten muss jeder Handgriff sitzen. Nur so lässt sich die Kamera unter Zeitdruck und in schwierigen Bedingungen souverän bedienen. Wer sich darauf gut vorbereitet und Routinen entwickelt, wird mit erstklassigen Fotos belohnt. Fotoreise- und Expeditionsleiterin Sandra Petrowitz hat Fotografen bei unzähligen Shootings auf Safaris und Expeditionen begleitet und auf die anstehenden Situationen vorbereitet.

Diese Erfahrung teilt sie nun in einem ausführlichen Praxis-Beitrag mit unseren Lesern. Dabei geht sie auf unterschiedliche Szenarien ein, ob Tiere in freier Wildbahn, aufregende Landschaften oder Menschen auf der Straße. Sie gibt den Fotografen konkrete Checklisten an die Hand, mit denen sie sich auf verschiedene Situationen vorbereiten können und Anleitungen, um alle Handgriffe im Vorfeld zu üben. Wiederholung und Routine sind dabei das A&O – zunächst in unwichtigen Situationen, damit es blind klappt, wenn es darauf ankommt.

Weitere Themen im Überblick:

Wildpferde vor der Kamera. Wildpferde, die mit wehenden Mähnen im gestreckten Galopp über die schier endlose Prärie ziehen, wecken die Sehnsucht nach grenzenloser Freiheit. Für natur- und tierliebende Fotografen bieten sie traumhaft viele Motive. Doch wie plant man eine Foto-Session mit wildlebenden Pferden? In dem Artikel erfahren Sie, wie man inmitten der Pferdefamilien auf Bildkomposition, Emotionen und technische Feinheiten achtet und echte FineArt-Porträts inszeniert.

Spiegellose Systemkameras. Seitdem Canon und Nikon ernsthaft bei den Spiegellosen Systemkameras mitmischen, ist das Angebot enorm vielfältig geworden. Wir helfen bei der Entscheidung für das richtige System.

APS-C-Kit-Zooms mit langer Brennweite. Lohnt sich zum Einstieg der Griff zum Kit-Objektiv mit größerem Brennweitenbereich? Wir haben uns die günstigen Allrounder in Labor und Praxis angeschaut.

Retuschetricks und Spezialeffekte mit Füllmethoden. Viele Techniken wie Dodge & Burn oder andere Spezialeffekte lassen sich perfekt mit den Füllmethoden in Photoshop umsetzen. Anhand praktischer Beispiele zeigen wir den Umgang mit den mächtigen Ebenenwerkzeugen.

Fotorucksäcke – Tragbare Werkzeugkästen für Fotografen. Moderne Fotorucksäcke bieten durchdachte Details, selbst bei den günstigen Modellen. Profifotograf Michael Jordan hat elf aktuelle Modelle unter die Lupe genommen.

Der gesamte Inhalt der c't Fotografie im Überblick

