c't Fotografie 5/2019: Landschaftsfotografie mit Multicoptern

Fotopraxis, Kamerapraxis, Reisen mit Drohnen: In der c't Fotografie 05/2019 zeigt Daniel Haußmann, wie Sie sich mit Multicoptern neue Motive an unzugänglichen sowie bereits vertrauten Orten erschließen. Der erfahrene Landschaftsfotograf erklärt dabei, wie Sie bei der Motivsucher mit Online-Kartendiensten vorgehen und so reizvolle Muster und Strukturen für die sogenannten Top-Down-Shots finden. Dabei geht er auch auf die Aspekte von Bildaufbau und -komposition ein und erläutert am Beispiel Hongkongs Schritt-für-Schritt sein Vorgehen von der Reiseplanung bis zur Umsetzung des Bildes.

In einem Workshop zeigt er außerdem wie Sie Panorama-Fotos aufnehmen und zusammensetzen. Nicht zuletzt finden Sie als Zusatzmaterial zum Download eine Marktübersicht sowie Hintergründe zu rechtlichen Vorgaben und Versicherungen.

Die c't Fotografie 5/2019 ist ab sofort im heise Shop erhältlich.

Die weiteren Themen:

Lightroom-Alternative Skylum Luminar: Das Bildbearbeitungsprogramm Skylum Luminar ist günstig, modern und arbeitet teilweise mit künstlicher Intelligenz. Perfekt ist das Programm zwar noch nicht, dennoch hat uns die Lightroom-Alternative beeindruckt. Das lag vor allem an der einfachen Bildverwaltung, den umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten sowie der Vielzahl der vorgegebenen Bildstile. Doch das Programm hat auch Schwächen, denen wir ebenso nachspürten.

Astro-Fotografie für Fortgeschrittene: Für einen tiefen Blick ins Weltall reichen die üblichen Teleobjektive nicht aus. Teleskope sind bei der fortgeschrittenen Astrofotografie das Mittel der Wahl. Sie lassen sich leicht an Systemkameras adaptieren und sind je nach Ausführung vergleichsweise günstig zu haben oder können geliehen werden. Wir haben uns selbst auf die Jagd nach spektakulären Deep-Space-Fotos gemacht.



Fotografieren an der Küste: Das Aufeinandertreffen von Wasser und Land bietet Abwechslung wie kaum eine andere Landschaft. Hier zu fotografieren, bedarf jedoch einer guten Vorbereitung. Wir stellen in diesem Praxisworkshop die Techniken vor, mit denen Sie eindrucksvolle Motive einfangen.

