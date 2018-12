(Bild: analoochjehtooch)

365 Tage, 80.000 Bewertungen: Die Galerie-Fotografen haben im vergangenen Jahr fleißig bewertet und kommentiert. Hier sind ihre besten 30 Fotos.

In den vergangenen 365 Tagen haben die aktiven Nutzer der c't Foto-Galerie knapp 80.000 Bewertungen abgegeben und damit ihre Bilder des Jahres gewählt. Die Top 30 zeigen wir in unserer Bilderstrecke. Das höchste Feedback konnten auch in diesem Jahr Natur- und Landschaftsaufnahmen erzielen. Darunter mischen sich auch immer wieder künstlerische Bilder.





(ssi)