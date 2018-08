Retusche kann heute viel mehr als lediglich kleine Bildfehler entfernen. Nahezu jedes Bild, ob Porträt oder Landschaft lässt sich damit verfeinern.

Moderne Retusche-Werkzeuge in Photoshop können viel mehr als nur kleine Bildfehler entfernen.

Es ist schon verblüffend, was die modernen Retusche-Werkzeuge in Photoshop heute leisten und wie feinfühlig und subtil sich damit arbeiten lässt. Selbst Freunde des unverfälschten Bildes kommen da vermehrt auf den Geschmack.

Aktuelle Retusche geht weit über das Entfernen von Staubflecken und kleinen Macken im Bild hinaus. Die Retusche-Werkzeuge haben sich im Laufe der Photoshop-Versionen immer weiter verfeinert und erledigen Korrekturen mit inhaltsbasierten Algorithmen fast automatisch.

Die bekannte Photoshop-Trainerin Maike Jarsetz gibt in dem Beitrag "Kreative Retusche" in der aktuellen c't Fotografie einen Überblick über die aktuelle Werkzeugpalette und löst anhand von mehreren Schritt-für-Schritt-Workshops unterschiedliche Retusche-Aufgaben.

Die weiteren Themen des Hefts

Der Objektivratgeber verrät, wie weit sich hochwertige Zooms und Festbrennweiten in ihrer Qualität unterscheiden.

Objektivratgeber: Zoom oder Festbrennweite?

Fotografen schätzen den Komfort unterschiedlicher Brennweiten. Sie ermöglichen es auf der Wandertour nicht nur das wolkenverhangene Bergpanorama zu fotografieren, sondern auch kleine Flechten und Moose, die nur an zerklüfteten Felsen im Gebirge wachsen. Für den Ratgeber haben wir uns hochwertige Zooms angesehen, die als Allrounder für vielfältige Motive einsetzbar sind, und sie mit den Festbrennweiten verglichen, die im gleichen Brennweitenbereich als Spezialisten eingesetzt werden.

Photokina 2108

Auf der weltgrößten Fotomesse dreht sich alles um Kameras, Objektive und Fotozubehör. In diesem Jahr will die Photokina ihr Spektrum deutlich erweitern. Hier kommt Ihr Wegweiser für die Fotomesse in Köln.

GPS-Informationen in Fotos

Wenn Digitalbilder Ortsangaben enthalten, sehen Sie auf einen Blick, wo Sie welche Aufnahmen erstellt haben. Erfahren Sie, wie die GPS-Informationen in Ihre Bilder gelangen.

Cinemagraphie: Bilder in Bewegung

Statische Bilder, in denen sich Teile bewegen, erregen unsere Aufmerksamkeit. Wir zeigen, wie Sie die kleinen, kultigen Filmchen einfach und schnell selbst erstellen.

Himmel in Schwarzweiß

Torsten Andreas Hoffmann zeigt, wie stark der Himmel in der Schwarz-Weiß -Fotografie die Wirkung eines Bildes beeinflusst: Es entstehen harmonische, disharmonische, surreale, mystische, bedrohliche, aber auch liebliche Stimmungen.

Wildtiere in der Großstadt

Wie tolle Tierbilder vor der Haustür in der Großstadt gelingen und was den Reiz dabei ausmacht, erklärt die ambitionierte Fotoamateurin Viola Hermann.

