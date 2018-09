Ideen zum Durchstarten: In der 7. Edition der Meisterklasse widmen wir uns spannenden und fantastischen Fotoprojekten.

In der 7. Edition c't Fotografie Meisterklasse nehmen wir Sie mit auf Entdeckungstour: Mit Kreativtrainings und Workshops möchten wir Sie anregen, eigene Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen. Profi-Fotografen wie Gabriel Hill schildern dazu konkret, wie sie Projekte angehen und umsetzen. Nicht zuletzt geht es uns um neue Arten der Bildpräsentation. Dazu stellen wir Ihnen unter anderem den Trend "Moodboards" vor.

Faszination Zeitrafferfotografie – Vom Foto zum Video

Fotobegeisterte, die gerne einmal die Welt der statischen Fotos verlassen möchten, finden in der Zeitrafferfotografie neue Herausforderungen. Gunther Wegner erklärt in seinem Workshop, wie Sie selbst Zeitraffer erstellen. In seiner Praxisanleitung zeigt er die Vorbereitungen an der Kamera und wie sich verschiedene Einstellungen von Belichtungszeit, ISO und Blende auswirken.

Er gibt Tipps, wie Sie das richtige Equipment auswählen und handhaben. Von der Aufnahme bis zum fertigen Zeitraffer erklärt der Autor Schritt für Schritt das Vorgehen. Mit Hilfe geeigneter Programme erstellen Sie so aus den Einzelfotos einen kurzen Film – ein Workshop, der die Grenzen zwischen Foto und Video verwischt.

Eigene Fotodrucke präsentieren

Fotos sind zu schade für die Festplatte. Präsentieren Sie Ihre Schmuckstücke, lassen Sie andere an Ihren Eindrücken teilhaben. Doch wie werden die eigenen Werke ansprechend in Szene gesetzt?

In unserem Praxisbeitrag stellt Ihnen Meike Fischer gängige und ungewöhnliche Präsentationsarten vor. Lesen Sie, welche Arten von Bilderrahmen sich eignen, wie Passepartouts wirken und welches Material die Aussage Ihrer Fotos besonders unterstreicht.

Ab sofort im Handel

Die c't Fotografie Meisterklasse "Fotoprojekte" umfasst aktualisierte Beiträge aus mehreren Ausgaben der c’t Fotografie und ist ab sofort am Kiosk erhältlich. Sie kostet zusammen mit der DVD, die praktische Tutorials enthält, 12,90 Euro und kann noch bis zum 1. Oktober 2018 portofrei im heise-Shop bestellt werden. Die digitale Version kostet 9,99 Euro. Man bekommt sie über die c’t-Fotografie-App für Android und iOS, sowie als PDF-E-Paper, außerdem bei Amazon und weiteren E-Book-Anbietern. (ilk)