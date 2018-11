Ein Studio zu Hause ist der Traum vieler Fotoamateure. Das das weder teuer noch aufwendig sein muss, zeigt die neuste Ausgabe der c’t Fotografie Meisterklasse.

Wünschen Sie sich die volle Kontrolle über Ihre Porträtaufnahmen? Das perfekte Licht für das perfekte Bild. Vielleicht überlegen Sie, wie viele andere auch, sich zu Hause im Wohnzimmer oder anderswo einen solchen Raum einzurichten. Oft geht das viel einfacher als man denkt.

Es muss nicht immer gleich die teure Blitzanlage sein. Porträts mit natürlicher Wirkung erzielen Sie auch mit vorhandenem Licht. In der c’t Meisterklasse Heimstudio erhalten Sie dazu Tipps und Tricks vom Profi – vom Business-Porträt bis zu Modelshootings und Akt. Sie erfahren, welche Objektive sich eignen, wie Sie Reflektoren korrekt einsetzen und wie Sie auch manuell schnell die korrekte Belichtung einstellen. Doch wo kommen die Models für die Shootings her? Autor Thilo Gockel stellt die Model-Karteien vor und gibt Tipps zur Visagistin. Er beschreibt zudem, wie Fotografen empathisch mit Models und Kunden umgehen, was besonders bei sensiblen Shootings wie Lingerie oder Akt wichtig ist.

Modelshootings, ob in den eigenen vier Wänden oder in einer gebuchten Location, benötigen nicht immer professionelles Studioequipment. Oft geht es mit vorhandenen Lichtquellen. Alle, die gern Lichttechnik einsetzen, finden Tipps und Tricks für stimmungsvolles Ambiente.

Ein Studio in den eigenen vier Wänden schafft auch die Grundvoraussetzung für tolle Produkt- oder Food-Fotos. Wie Sie Ihre Lieblingsstücke oder -rezepte gekonnt in Szene setzen, und mit welchen Tricks sich tolle Effekte erzielen lassen, efahren Sie ebenfalls in der neuen c’t Fotografie Meisterklasse.

Weitere Themen im Heft

Grundlagen: Ein Studio zu Hause. Wir beschreiben Studiolösungen vom Einsteiger bis zum Profi vor. Blitzanlagen und Systemblitze werden vorgestellt. Wir erläutern, was verschiedene Sets können und worauf Sie beim Kauf achten sollten. Dazu beraten wir zu Stativen und Stativköpfen und nützlichen Helferlein fürs Studio.

Do-it-Yourself: Alle, die gern selber Bauen, besondere Ideen umsetzen oder Geld sparen wollen, finden Bastelanleitungen für Spezialschienen und -stative. Erstellen Sie Zubehör für Porträts, wie Hintergründe oder Prismen. Oder setzen Sie Ihre Speedlights anstelle von Studioblitzen ein. Mit wenigen Umbauten lassen sich besondere Effekte erzielen, sowohl für die People- als auch für die Food-Fotografie.

Statt einer Blitzanlage sorgen auch Speedlights für gut belichtete Fotos im Studio. Durch ihre geringe Größe können sie auch für spezielle Beleuchtungseffekte eingesetzt werden.

Intelligente Helfer: Ein neues Gerät, der Canon Speedlight 470EX-AI, mit automatischer Intelligenz möchte Blitz-Einsteigern helfen, die korrekte Ausleuchtung und Belichtung beim Fotografieren zu erhalten. Auch Profis nützt der AI-Blitz, denn er erspart ihnen Zeit. Und das Smartphone? Wie gut schneidet es im Studiovergleich gegen eine Profi-DSLR ab? Die Ergebnisse überraschen, denn hinter den kleinen Chips steckt eine intelligente Software zur Bildoptimierung.

Bild 1 von 20 DF Meisterklasse Heimstudio (20 Bilder) Ein Fotostudio zu Hause Ein Fotostudio in den eigenen vier Wänden muss keine teure Sache werden. Oft reichen am Anfang einfache Hilfsmittel um loszulegen. Der Artikel "Fotostudio zu Hause einrichten" zeigt wie ein Einsteigerstudio, ein Hobbystudio und ein Semi-professionelles Studio aussehen können und was man dafür benötigt.



Die komplette Inhaltsübersicht der c't Fotografie Meisterklasse Heimstudio, den Überblick über das Zusatz-Material auf der Heft-DVD, Vorschaubilder und das Editorial finden Sie im heise-Shop. Dort können Sie die Ausgabe auch ab sofort für 12,90 Euro – bis zum 3. Dezember 2018 versandkostenfrei – bestellen. Die digitale Ausgabe finden Sie als PDF ebenfalls im heise-Shop, für Smart-Devices in der c't Fotografie-App sowie bei Amazon und gängigen eBook-Händlern. (cbr)