Der Fotowettbewerb "Aufwärts" in der Online-Galerie von c't Fotografie ist am Silvestertag zu Ende gegangen, seither stehen auch die zehn bestbewerteten Fotos fest. Gewonnen hat das Bild "Lanthanum (colour version)" von Holger Glaab.

Dreimal im Jahr ruft c't Fotografie unter den Mitgliedern der Community von c't Fotografie Online einen Fotowettbewerb aus. Das Thema lautete dieses Mal "Aufwärts". 98 Nutzer folgten dem Aufruf und nominierten in der Einreichungsphase im November 2017 eines ihrer Bilder. Im Dezember konnte die gesamte Community die Bilder im Wettbewerb bewerten. Siegerfoto wurde das Bild "Lanthanum (colour version)" des Users Holger Glaab, der mit einer Weitwinkel-Aufnahme der Frankfurter Hochhäuser "Tower 185" und Pollux" angetreten war. Die Redaktion von c't Fotografie, die nicht stimmberechtigt war, gratuliert ganz herzlich zu Platz eins!

Architektur, Flugmanöver und ein Schuss Humor

Architektur in Form von Gebäuden und überhaupt Kunstbauten ist nicht nur in den zehn höchstbewerteten Bildern häufig vertreten, sondern war insgesamt ein beliebtes Thema. So spielt Architektur auch im zweitplatzierten Foto "Nach oben" von Karsten Gieselmann sowie in Georgie Pauwels' Gegenlichtaufnahme "Steil" in der Skulptur "Tiger & Turtle" (Duisburg) auf Platz vier eine Rolle. Das mag schwerlich überraschen, bieten doch gerade Kunstbauten mit prägnant aufwärts weisenden Linien und Strukturen jede Menge kreative Möglichkeiten für das Motto "Aufwärts" – vorausgesetzt natürlich, Perspektive und Aufnahmetechnik stimmen ebenfalls. Unter Beweis stellten dies im Übrigen auch Christian Träger (Platz fünf mit "Hoch hinaus"), Mario Meßer (Platz sechs, mit der Innenaufnahme "Immer weiter nach oben ...") und Markus Lissner (Platz sieben mit "Carillon [ Tiergarten ]").

Eine Lösung zum Schmunzeln hingegen fand Hubert Brenner mit seiner Fotomontage "starker Föhn", die auf Platz drei einlief, während Georg May mit dem humoristischen Architekturmotiv "Himmelfahrt" punkten konnte (Platz zehn). Das beim Motto "Aufwärts" ebenfalls naheliegende Thema des Fliegens wählten Rainer Otter, der als Alpha-Jet-Pilot in den analogfotografischen 1980er Jahren aus dem Cockpit heraus auf "Into the Blue" seinen Rottenpartner aufnahm (Platz acht), sowie Robert Sommer, dessen Foto "Im Anflug" einen im Aufwärtsschwung anfliegenden Basstölpel auf Helgoland zeigt (Platz neun).

Die Fotografen der zehn bestplatzierten Bilder sind bereits per E-Mail benachrichtigt worden; ihre Erläuterungen zu ihren Bildern finden Sie gemeinsam mit den Fotos in der unten stehenden Bilderstrecke. Wie üblich werden die Aufnahmen außerdem in der nächsten Ausgabe von c't Fotografie zu sehen sein. Alle Beiträge, die teilgenommen haben, finden Sie übrigens auf unserer Seite zum Wettbewerb – und es sei dabei ausdrücklich hinzugefügt, dass auch die Bilder ab Platz elf einen Blick lohnen!

Bild 1 von 10 c't-Fotowettbewerb "Aufwärts": Die zehn am besten bewerteten Bilder (10 Bilder) Platz 1: Holger Glaab mit "Lanthanum (colour version)" "Das Foto entstand eher zufällig während eines Tests eines neuen Fisheye-Objektivs. Mit diesem lassen sich der 'Tower 185' [in Frankfurt a.M., die Red.] und das Nachbargebäude 'Pollux' wunderbar über das hufeisenförmige Gebäude darunter einrahmen. In Kombination mit der Hufeisenform des Baus generiert es dabei selbst eine gewisse Spannung im Bild.

Die Aufnahme entstand mit einer Fujifilm X-T1 und einem Samyang 8 mm F2.8 mit ISO 200, 1/170 s Belichtungszeit und wahrscheinlich f/8.0 (das Objektiv liefert leider keine Exif-Daten). Der aufwendigste Teil war jedoch die Nacharbeitung am PC. Diese erfolgte mit Lightroom und Photoshop."



Wertung: 6,9 Punkte bei 38 Stimmen





Fujifilm X-T1 | 8 mm | ISO 200 | vermutlich f/8.0 | 1/170 s | -0.7 eV (Bild: Holger Glaab )

