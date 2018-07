Die besten Multiplayer-Spiele für den PC

Multiplayer-Spiele existieren schon so lange, wie es Videospiele gibt. Selbst das berühmte Pong von Atari aus dem Jahre 1972 war ein Mehrspieler-Spiel. Seitdem hat sich allerdings einiges getan, was gegeneinander - oder auch miteinander - zocken betrifft. Wir zeigen Spiele aus unterschiedlichen Genres, die sich besonders gut für ein tolles Mehrspieler-Erlebnis eignen.

Wer gern gemeinsam mit Freunden zockt oder auch den Wettbewerb mit anderen Spielern sucht, für den gibt es eine riesige Auswahl an Multiplayer-Titeln aus allen erdenklichen Spiele-Kategorien. Am beliebtesten sind Third-Person- und Egoshooter, MOBAs wie League of Legends, Online-Rollenspiele wie WoW oder Guild Wars sowie Coop-Games. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Battle-Royale-Spiele à la Playerunknowns Battlegrounds und Fortnite. In unserer Übersicht haben wir aktuelle und klassische Spiele für Windows, Mac und Linux zusammengestellt - und neben Triple-A-Titeln auch Indie- sowie Gratis-Games berücksichtigt.

World of Warcraft

2004-2018 | MMORPG | Windows, Mac

Wer auf der Suche nach einem tollen Fantasy-Rollenspiele für mehrere Spieler ist, der kommt an World of Warcraft (WoW) nur sehr schwer vorbei. Das MMORPG-Urgestein ist seit 2004 auf dem Markt und erfreut sich bis heute einer riesigen Spielerschaft, die dem Spiel in den letzten 14 Jahren - je nach Addon - mal mehr und mal weniger treu die Stange hält. Im August erscheint mit Battle for Azeroth die mittlerweile 7. Erweiterung des Grundspiels, die unter anderem neue Gebiete, Quests und Raid-Instanzen im Gepäck hat.

Eines der Hauptmerkmale ist die simple Zugänglichkeit von WoW, was unter anderem an dem vielfältigen Klassen-/Rassen-System liegt. Dem Spieler stehen weit über 100 Kombinationen aus Volk und Klasse zur Verfügung - wer bei so viel Auswahl keinen Spiel-Charakter findet, mit dem er sich identifizieren kann, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Aber auch das Gameplay von WoW ist recht einsteigerfreundlich: Fähigkeiten werden nach und nach beim Questen (erfüllen von Aufgaben) erlernt und fügen sich bis zum aktuellen Maximallevel von 110 zu einem großen Ganzen zusammen. Die Instanzen für bis zu fünf Spieler sowie die Raid-Instanzen für bis zu 30 Spieler können auch von Gelegenheitsspielern gemeistert werden, bieten jedoch auch für Hardcore-Zocker auf den höheren Schwierigkeitsstufen (heroisch und mythisch) ausreichend Inhalt. Das besondere Multiplayer-Erlebnis findet bei WoW in Gilden und gemeinsamen Raids statt - dort geht es nicht nur darum, die fetteste Beute zu machen, sondern besonders um den Spaß am gemeinsamen Spielen.

Counter-Strike: Global Offensive

2012 | MMORPG | Windows, Mac, Linux



Etwas weniger Spaß verstehen die Team-Kameraden bei dem Taktik-lastigen Online-Egoshooter Counter Strike: Global Offensive - vor allem wenn man sich in einem Ranglisten-Match befindet. Da wird dem Ärger über eine verlorenen Runde dann auch gerne mal im Spiel-internen Voice-Chat Luft gemacht.

Bild 1 von 5 Counter-Strike: Global Offensive (5 Bilder) Ohne funktionierendes Teamplay läuft in Counter-Strike gar nichts.



Das liegt wohl vor allem daran, dass Counter Strike seit jeher kompetitiv ist und Wettbewerbe immer gewisse Emotionen mit sich bringen. In Counter Strike bekämpfen sich jeweils zwei 5er-Teams, wobei ein Team die Rolle der Terroristen und das andere die Rolle der Counter-Terroristen übernimmt. Je nach Karte haben die Teams verschiedene Aufgaben, etwa das Beschützen von Geiseln oder das Legen einer Bombe. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Versuch, das gegnerische Team vollständig auszuschalten.

Arma III

2013 | Militär-Simulation | Windows



Wem das simple und repetitive Gameplay von Counter Strike auf Dauer zu langweilig ist oder wer generell keine kompetitiven Mehrspieler-Spiele mag, aber dennoch nicht auf ein Mehrspieler-Erlebnis im Militär-Gewand verzichten möchte, für den könnte die Militär-Simulation ARMA III genau das Richtige sein. ARMA ist vor allem deshalb mehr Simulation als Shooter, weil sich das Gameplay mithilfe von Mods extrem realitätsnah gestalten lässt.

Bild 1 von 5 ARMA III (5 Bilder) ARMA versteht sich als Militär-Simulation und setzt auf eine realistische Darstellung von Ausrüstung und Technik.



Man schlüpft in den Multiplayer-Missionen nicht einfach nur in die Rolle eines Soldaten irgendeiner Armee, sondern ist in der Lage, diese Rolle auch ganz nah am Original mit allen Waffen, Fähigkeiten, technischen Geräten und Fahrzeugen auszuleben. Die ARMA-III-Community ist ebenso groß wie hilfsbereit und greift Neulingen gern unter die Arme. Das realitätsnahe Spielerlebnis erfordert nämlich ein wenig "Gebastel", bevor es richtig losgehen kann - sofern man denn mit Mods spielen möchte, es geht natürlich auch ohne.

Minecraft

2009-2017 | Open-World-RPG | Windows

Minecraft ist auch im Singleplayer-Modus schon sehr unterhaltsam, erlebt seinen spielerischen Zenit jedoch definitiv im Mehrspieler-Modus. Wer sich schon immer einmal seine eigene Welt erschaffen wollte - und zudem noch ein Lego-Fan ist oder zumindest auf Klötzchen-Optik steht - der kommt an Minecraft nicht vorbei.

Bild 1 von 5 Minecraft (5 Bilder) Alles ist ein Klotz: die eigene Spielfigur, Waffen, Ressourcen und auch Tiere - die gesamte Spielwelt von Minecraft besteht aus Würfeln.



Die Mischung aus Crafting, Building, Survival, Exploring und Open World ist in dieser Art einzigartig und versprüht einen ganz eigenen Charme. Minecraft bietet mehrere Spiel-Modi, unter anderem einen Überlebens-Modus, in dem man Ressourcen sammelt und zu überleben versucht; einen Kreativ-Modus, bei dem der Spieler nicht sterben kann und unendlich viele Ressourcen vorhanden sind sowie einen Hardcore-Modus, der dem Überlebens-Modus ähnelt, jedoch zusätzliche Gegner und den permanenten Tod im Gepäck hat.

GTA Online

2015 | Action-Shooter | Windows



In GTA V können Spieler die eigenen (Gangster-)Träume wahr werden lassen. Die riesige offene Spielwelt des Actionspiels lädt zu allen nur denkbaren Verbrechen ein, egal ob Autodiebstähle, Banküberfälle, Schießereien oder Verfolgungsjagden quer durch die Stadt, es ist für jeden etwas dabei. Im Einzelspieler-Modus folgt GTA einer umfangreichen Story, während der Multiplayer-Modus von GTA V - GTA Online - vor allem auf gemeinsame Spiel-Erlebnisse setzt.

Bild 1 von 5 GTA Online (5 Bilder) Ärger mit der Polizei gibt es auch bei GTA Online ständig. Bei Bedarf kann man sich natürlich auch selbst hinter das Steuer eines Polizeiautos setzen.



Auf dem PC bietet GTA Online bis zu 30 Spielern die Möglichkeit das Dasein als Gangster auszuleben und das Open-World-Action-Adventure miteinander oder auch gegeneinander zu spielen. So steht es den Spielern frei, wie sie eine Multiplayer-Partie gestalten und ob beispielsweise eine gemeinsame Gang gegründet wird oder jeder sich selbst der Nächste ist und die Konkurrenz lieber ausschaltet.

Star Wars: Battlefront 2

2017 | SciFi-Shooter | Windows



Trotz der Kontroverse um Mikrotransaktionen, die vor allem wegen der in Star Wars: Battlefront 2 für Echtgeld erhältlichen Lootboxen losgetreten wurde, ist Battlefront 2 dennoch ein sehr spielenswerter Multiplayer-Titel. Die Lootboxen gibt es zudem mittlerweile nicht mehr käuflich zu erwerben, sondern nur noch Belohnung für Fortschritte im Spiel. Spielerisch hat Battlefront 2 einiges zu bieten: der Spieler kann die Kontrolle über zahlreiche beliebte Helden und Schurken aus dem Star-Wars-Universum übernehmen, darunter Darth Vader, Luke Skywalker, Boba Fett, Chewbacca, Darth Maul, Han Solo und Rey.

Bild 1 von 5 Star Wars: Battlefront II (5 Bilder) Auf den riesigen Schlachtfeldern gibt es bei Star Wars: Battlefront II genauso viel zu sehen, wie in den Star-Wars-Kinofilmen.



Diese lassen sich im Spielverlauf mit verbesserten Fähigkeiten ausrüsten und aufwerten - und auch das Aussehen lässt sich anpassen. Den ausgewählten Charakter führt man dann gemeinsam mit anderen Spielern auf riesigen Karten in effektgeladene Schlachten gegen andere Teams. Neben Standard-Spielmodi, in denen man möglichst viele Abschüsse erzielen oder gewisse Ziele einnehmen will, gibt es auch einen Modus, bei dem ein Helden- gegen ein Schurken-Team antritt. Der "Sternenjäger-Angriff" genannten Spielmodus wiederum ermöglicht Raumschlachten mit Jägern, Bombern und Abfangjägern. Wer mal eine Pause von den Multiplayer-Schlachten braucht, kann außerdem auf die umfangreiche Singleplayer-Kampagne zurückgreifen.

Warframe

2013 | Online-Koop-Shooter | Windows



Bereits 2013 bei Steam als Early-Access erschienen, dank regelmäßiger Updates aber durchaus auf Augenhöhe mit aktuellen Multiplayer-Shootern, ist das kostenlose Online-SciFi-Actionspiel Warframe .

Bild 1 von 5 Warframe (5 Bilder) Warframe setzt auf kurzweilige Missionen, die gemeinsam mit anderen Spielern absolviert werden können.



Im Vordergrund stehen bei dem "Loot-Shooter" kooperative Multiplayer-Missionen, bei denen bis zu vier Spieler gemeinsam Szenarien absolvieren müssen, um Materialien, Erfahrung, Credits und Ausrüstungs-Verbesserungen zu erhalten. Auf Wunsch können die meisten Einsätze auch solo angegangen werden.

Overcooked

2016 | Couch-Coop | Windows

Zu viele Köche verderben den Brei? Nicht so bei dem kurzweiligen Couch-Koop-Spiel Overcooked. Hier geht es darum, mit bis zu vier Spielern in unterschiedlichen Küchen, die auch gerne mal in fahrenden LKWs oder auf einem Schiff sein können, Gerichte zuzubereiten.

Bild 1 von 5 Overcooked (5 Bilder) Timing und Koordination sind das Wichtigste in Overcooked. Zutaten wollen trotz aller Widrigkeiten geschnitten, zubereitet, angerichtet und serviert werden.



Die Gerichte sind meist simple Kreationen wie Suppen, Burger oder Fish'n'Chips und müssen anhand der Bestellungen der Gäste abgearbeitet werden. Dazu müssen die Spieler das Schneiden, Zubereiten und Anrichten der Zutaten ebenso koordinieren, wie das rechtzeitige ausliefern der Bestellung und das Abwaschen der benutzten Teller. Hin und wieder wird das ohnehin schon chaotische Treiben in der Küche noch durch vereisten Boden, diebische Ratten oder sich verschiebende Küchen-Elemente erschwert. Overcooked ist ein Multiplayer-Spaß für alle Altersklassen, den man "mal eben" zehn Minuten oder auch stundenlang spielen kann.

BattleBlock Theater

2014 | Coop-Platformer | Windows, Mac, Linux



Ein echtes Highlight für den lokalen Multiplayer ist BattleBlock Theater. Der witzige und turbulente Koop-Platformer hat sich nicht nur als Riesen-Spaß mit Freunden herausgestellt, sondern auch als beziehungstauglich. BattleBlock Theater ermöglicht es, die unzähligen Puzzle-Level mit bis zu vier Spielern gemeinsam zu meistern.

Bild 1 von 5 BattleBlock Theater (5 Bilder) Mittels wildem Gehüpfe überwindet man bei BattleBlock Theater Hindernisse und Gegner. Das Ziel dabei ist das Sammeln von Edelsteinen, um ein Level abschließen zu können.



Das besondere bei BBT ist, dass man trotz des gemeinsamen Ziels jederzeit entscheiden kann, ob man sich nicht zur Abwechslung mal kontra-produktiv verhält. So kann man die Team-Kameraden in den Abgrund stürzen lassen, anstatt sie aufzufangen oder einfach mal die tödliche Speerspitzen-Grube als Ziel für den Wurf der befreundeten Spiel-Figur wählen - einfach nur zum Spaß oder weil man es kann. Um ein Level erfolgreich zu überstehen, muss man in einer vorgegebenen Zeit eine gewisse Anzahl Edelsteine sammeln und um diese zu erreichen gilt es Hindernisse, Fallen und Gegner zu überwinden.

Magicka

2011 | Fantasy-RPG | Windows

Im Singleplayer-Modus ganz nett, dafür aber überaus spielenswert im Multiplayer-Koop-Modus, ist das Fantasy-RPG Magicka . Mit bis zu vier Spielern gleichzeitig zaubert man sich entweder durch Arenen voller Gegner oder den linearen Story-Modus.

Bild 1 von 5 Magicka (5 Bilder) Magicka blüht erst im Multiplayer-Modus so richtig auf. Hier lassen sich die Fähigkeiten aller Spieler kombinieren und so verstärken.



Dabei stehen dem Spieler vier Elemente mit jeweils zwei Varianten als Angriffs-, Schutz- oder Heilzauber zur Verfügung, die sich mit den Fähigkeiten der anderen Spieler im Team kombinieren lassen - in diesem Fall ist es also ok, wenn sich die Strahlen kreuzen.

Broforce

2015 | Pixelart-Shooter | Windows, Mac, Linux



Übertrieben gewalttätig, Effekt-überladen, extrem schnell und vor allem pixelig - so kann man den 2D-Action-Shooter Broforce beschreiben. Broforce schickt bis zu vier Spieler in den bewaffneten Kampf gegen das internationale Schurkentum.

Bild 1 von 5 Broforce (5 Bilder) Broforce ist der Rambo unter den Pixel-Shootern.



Klingt typisch amerikanisch, ist es auch. In bester Rambo-Manier ballert man sich mit Freunden und der Zuhilfenahme von Maschinengewehren, Flammenwerfern, Granaten und Raketenwerfern durch bunte Level, die der Zerstörungs-Phantasie keine Grenzen setzten. 'Murica - Fuck Yeah!

Weitere Multiplayer-Highlights

Da es neben den zuvor genannten Kandidaten noch viele Multiplayer-Spiele gibt, die ebenso spielenswert sind, haben wir in der nachfolgenden Tabelle noch weitere tolle Titel aufgeführt.

Die richtige Hardware

Die meisten Klassiker und insbesondere die Couch-Koop-Kandidaten benötigen keine High-End-Hardware, solange man keinen Wert auf maximale Grafik-Details legt. Worauf man allerdings bei Multiplayer-Spielen wie WoW oder ARMA nur schwer verzichten kann, ist ein gutes Headset. Denn Absprachen via Voice-Chat sind bei Spielen, die ein taktisches Zusammenspiel erfordern, unumgänglich. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Komfort-Faktor, der gerade bei längeren Multiplayer-Sessions zum Tragen kommt - ein Headset, das nach 30 Minuten an allen Ecken drückt, will schließlich niemand auf dem Kopf haben. Einen passenden Vergleichs-Test zu Gaming-Headsets bieten unsere Kollegen von Techstage. Für besonders ambitionierte Spieler im kompetitiven Bereich kann außerdem die passende Gaming-Mouse hilfreich sein - besonders bei Shootern wie Quake, Rainbow Six: Siege oder Counter-Strike kommt es vor allem auf Geschwindigkeit und Präzision an.

Haben Sie weitere Tipps für Fans von Multiplayer-Spielen? Welche Titel sollte man auf keine Fall verpasst haben? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!

