Film- und Serien-Tipps für Nerds

Ein zynischer Superheld, eine albtraumhafte Weltraum-Mission und eine ziemlich verschrobene Familie - wir haben wieder Nerd-taugliche Filme und Serien herausgesucht, die man nicht verpassen sollte.

Viele verfügen über ein Amazon-Prime-, Netflix- oder Sky-Abo und einige zahlen für besonders aktuelle Inhalte oder die Erweiterung der eigenen Hardcopy-Sammlung sogar nochmal extra. Trotzdem hat man häufig das Gefühl, dass so viel angeboten wird, dass man die wirklich guten Sachen schlichtweg übersieht oder dass die Qualität der angebotenen Inhalte zu Wünschen übrig lässt. Verpasst man womöglich die ganzen guten Filme, Serien und Dokus, die auch Nerds erhellen und unterhalten? Damit das nicht passiert, liefern wir jeden zweiten Freitag eine Handvoll Tipps.

Jung, brutal, zynisch und entstellt

Wade ist ein Ex-Special-Forces-Soldat und verdient sich seinen Lebensunterhalt als Söldner, der jeden noch so gefährlichen Job annimmt. Nachdem bei ihm Krebs im Endstadium diagnostiziert wird, wendet er sich in seiner Verzweiflung an ein Versuchslabor, wo er vom Krebs geheilt werden und Superkräfte erhalten soll. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Leiter des Labors ein moderner Sklavenhändler ist, der die Versuchspersonen zwar mit übernatürlichen Kräften ausstattet, dafür aber mittels Folter zu willenlosen Fleischbergen macht, die im Anschluss an den Meistbietenden verkauft werden. Wade entkommt der Prozedur nur knapp und wird dabei äußerlich entstellt. Zwar verfügt er fortan über extreme Selbstheilungskräfte - wodurch sogar seine Gliedmaßen nachwachsen können - er entscheidet sich jedoch einen Rachefeldzug hinter der Fassade des zynischen Anti-Helden Deadpool gegen seine Peiniger zu führen und wendet sich aus Scham auch von seiner großen Liebe ab. Deadpool gibt es ab sofort bei Amazon im Einzelabruf und auf DVD/Blu-ray zu sehen.

Der verrückte Max

Nach den tollen ersten drei Filmen der Mad-Max-Reihe mit Mel Gibson, gab es eine rund 30-jährige Pause, bevor der Endzeit-Actionfilm schließlich mit neuem Hauptdarsteller auf die Leinwand zurückkehrte. Mad Max: Fury Road heißt der postapokalyptische Streifen von 2015, der mit Tom Hardy und Charlize Theron zwei großartige Schauspieler in Gepäck hat. Die Rollen der beiden begegnen sich im Laufe des Films und schließen sich zusammen, um den "Warboys" und ihrem tyrannischen Anführer Immortan Joe den Garaus zu machen. Joe und seine extrem brutale Truppe terrorisieren unentwegt das Ödland und verbreiten mit ihrem Streben nach Macht und Rohstoffen Angst und Schrecken in der Bevölkerung - diesem Treiben muss natürlich jemand ein Ende setzen. Fury Road steht den älteren Mad-Max-Filmen in nichts nach und transportiert auch die aus den Vorgängern bekannte, bedrückende Atmosphäre. Mad Max: Fury Road gibt es bei Amazon im Einzelabruf und als Hardcopy auf DVD und Blu-ray.

Kultiges Pflichtprogramm

Blade Runner von 1982 war ursprünglich kein besonders erfolgreicher Film, er kam bei Publikum und Kritikern höchstens mittelmäßig gut an. Im Laufe der Jahre wandelte sich der Science-Fiction-Film von Ridley Scott (Alien, Gladiator, Der Marsianer) aber zum absoluten Kultfilm, der im Jahr 2017 schließlich neu verfilmt wurde. Im Original war Harrison Ford in der Hauptrolle zu sehen. Er spielt den namensgebenden Blade Runner, der in einer dystopischen Zukunft damit beauftragt wird, aufständische "Replikanten" aus dem Verkehr zu ziehen. Diese von einem mächtigen sowie zwielichtigen Unternehmen hergestellten künstlichen Menschen dienen der Erkundung und Erschließung fremder Planeten und haben eine festgelegte Lebensdauer von vier Jahren. Eines Tages entwickelt eine besondere Baureihe dieser Replikanten jedoch eigene Zukunftspläne und wird zu einer Bedrohung. Blade Runner: The Final Cut gibt es ab sofort bei Amazon im Einzelabruf oder auf DVD/Blu-ray.

Selbstmörderische Action

Gefährliche Schwerverbrecher für geheime und äußerst riskante Regierungs-Missionen zu rekrutieren, klingt nach Stoff für einen Actionfilm. Umgesetzt wurde diese Idee in der DC-Comicverfilmung Suicide Squad, in der fast ausschließlich Anti-Helden zum Einsatz kommen, unter anderem die geisteskranke Harley Quinn, der Profikiller Deadshot, der Söldner Slipknot und das Killer-Krokodil Killer Croc. Die bunte und vor allem durchgeknallte Truppe muss es mit einer Hexen-Göttin namens Enchantress aufnehmen, die mit ihrer Monster-Armee die Menschen unterwerfen will. Neben eher weniger bekannten DC-Figuren treten auch Größen wie der Joker oder Batman in Erscheinung, spielen aber eher eine untergeordnete Rolle. Man kann Suicide Squad bei Netflix ansehen oder auf DVD/Blu-ray erwerben.

Ein Albtraum im Weltraum

Mit dem Ziel ein verschollenes Forschungs-Raumschiff aufzuspüren, bricht das Bergungsschiff Lewis & Clark im Jahr 2047 Richtung Neptun auf. Das Objekt der Begierde, die "Event Horizon", ist zum Zeitpunkt der Bergungs-Mission bereits seit sieben Jahren verschwunden. Es verfügt über eine revolutionäre Antriebstechnik, die in der Lage ist, ein Schwarzes Loch zu erzeugen und dem Schiff so erlaubt per Überlichtgeschwindigkeit zu reisen. Nach der Entdeckung der Event Horizon wird schnell klar, dass das Raumschiff aufgrund eines außergewöhnlichen Vorfalls von der Bildfläche verschwand. Aufgezeichnetes Bildmaterial der Event Horizon zeigt, dass sich die Besatzungsmitglieder gegenseitig getötet haben und legt nahe, dass etwas Unerklärliches an Bord des Schiffes geschehen sein muss. Event Horizon gibt es bei Netflix zu sehen und auch bei Amazon auf DVD und Blu-ray.

Geheimtipp zum Wochenende

Comedyserien gibt es wie Sand am Meer, viele ähneln sich in ihrer Machart und auch der Humor ist meistens vom Fließband. Zwar erfindet Shameless das "Humor-Rad" auch nicht neu, bringt aber dennoch einen sehr unterhaltsamen, frischen Wind in die mitunter recht verstaubte Serien-Landschaft. Shameless erzählt die Geschichte der Familie Gallagher, deren Familienoberhaupt - der Vater Frank, arbeitslos und alkoholabhängig - nicht in der Lage ist, sich angemessen um seine sechs Kinder zu kümmern. Seine elterlichen Pflichten übernimmt zum größten Teil seine älteste Tochter Fiona, die jedoch auch häufig an ihre Grenzen stößt. Die Serie setzt vor allem auf gesellschaftskritischen, aber teilweise auch auf schwarzen Humor oder bloße Situationskomik. Shameless gibt es ab sofort bei Amazon im Einzelabruf oder auf DVD/Blu-ray.

