TV- und Streaming-Tipps für Nerds

Aus dem Überangebot des Free-TVs und der zahlreichen Streaming-Anbieter habe ich eine Handvoll Nerd-tauglicher Sendungen für euch herausgesucht, die in der kommenden Woche laufen.

Die meisten von uns zahlen fleißig die GEZ-Gebühren, viele verfügen über ein Amazon-Prime- oder Netflix-Abo und einige zahlen für HD-Inhalte im Free-TV sogar nochmal extra. Meckern über die Qualität des Programms tun wiederum fast alle. Gibt es tatsächlich keine guten Filme, Serien, Dokus und Radiosendungen mehr, die auch Nerds erhellen und unterhalten?

Mit der Machete durch den TV- und Streaming-Dschungel

Die Antwort lautet ganz klar: Doch, es gibt sie! Man muss nur wissen wo. Und genau da ist auch schon die kleine, aber scheinbar unüberwindbare Hürde. Denn wer kann bei dem heutigen Überangebot schon sagen, was wann und wo läuft, Geschweige denn beurteilen, was davon sehenswert ist? Schließlich hat kaum jemand Lust, sich durch Programmzeitschriften zu blättern, sei es in Papierform oder auch digital. Die Suche nach speziellen Inhalten zu persönlichen Vorlieben, beispielsweise Sendungen zu nerdigen Themen, gestaltet sich über die Vielzahl der Angebote daher oft mühsam. Ich habe mich deshalb mit der Machete durch den Streaming- und TV-Dschungel gekämpft – auf der Suche nach Sendungen, die Nerds berühren; die Themen wie Künstliche Intelligenz, Cyberkriminalität oder Wissenschaft behandeln, aber auch Superhelden, Gaming oder Film-Klassiker zum Gegenstand haben können.

Bild 1 von 6 TV- und Streaming-Tipps (6 Bilder) ZDFinfo zeigt einen Thementag zu Geheimnissen des Universums sowie Mysterien des Weltalls. Los geht's am Freitag, den 05.01.2018 um 05:40 Uhr. Am Samstag, den 06.01.2018 um 05:00 Uhr endet das Spezial.



Thementag: Universum

Am Freitag, den 05.01.2018 gibt es bei ZDFinfo einen ganzen Tag lang Einblicke in die Geheimnisse des Universums sowie die Mysterien des Weltalls. Innerhalb von 24 Stunden werden 13 Folgen dieser beiden Doku-Sendungen sowie 18 Folgen der Wissenschafts-Formate Leschs Kosmos und Faszination Universum ausgestrahlt. Die rund 30 Sendungen beschäftigen sich unter anderem mit außerirdischen Lebensformen, der Natur des Lichts, Schwarzen Löchern, Lichtgeschwindigkeit, Planeten und Sternen, UFOs, Leben auf dem Mond und kosmischen Geschichten. Der Thementag bei ZDFinfo startet am Freitag, den 05.01.2018 um 05:40 Uhr und endet am Samstag, den 06.01.2018 um 05:00 Uhr. Verpasste Sendungen können in der Mediathek von ZDFinfo nachgeholt werden.

Den Müll rausbringen

"Den Müll rausbringen." - das war wohl die Antwort des Regisseurs Gary Jones auf die Frage der Produktionsfirma, was man denn nach Fertigstellung des "Meisterwerks" Planet Raptor - Angriff der Killersaurier damit machen soll. Schlecht animierte Dinosaurier, löchrige Story, miese Special Effects, namenlose Darsteller (ausgenommen Steven Bauer und Ted Raimi) und bester Trash-Humor in einer Kulisse aus Pappmaché - bei diesem Streifen stimmt einfach alles. Braucht man mal eine geistige Auszeit oder etwas Abstand von all den schweren und tiefgründigen Filmen, die sich doch mitunter viel zu ernst nehmen, dann kann man mit Planet Raptor eigentlich gar nichts falsch machen. Wer sich aufgrund der zuvor genannten Qualitätsmerkmale noch nicht zum Einschalten motiviert fühlt, der lässt sich vielleicht von anderen Filmfans überzeugen: eine 2,9 in der IMDB (Internet Movie Database) verspricht Dino-SciFi-Trash-Action vom Feinsten. Planet Raptor - Angriff der Killersaurier läuft am Samstag, den 06.01.2018 um 22:05 Uhr bei Tele 5. Der Film ist nach der Ausstrahlung für sieben Tage ebenfalls in der Tele5-Mediathek abrufbar.

Keine Brücke ohne Captain

Gabriel Lorca (Jason Isaacs) ist zwar der Captain der USS Discovery, trotzdem liegt der Fokus in Star Trek: Discovery weniger auf dem kommandierenden Offizier als auf der ersten Offizierin Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). Der Captain war in den ersten beiden Folgen nicht einmal zu sehen. Noch dazu wurde das Design der Klingonen überarbeitet. Eigentlich schon genug "Skandälchen" im Star-Trek-Universum, gäbe es da nicht noch die (mit Verlaub, pathetische) "White Genocide"-Kritik, die schon nach Ausstrahlung des ersten Trailers laut wurde - offenbar gab es einigen Zuschauern zu wenige weiße Darsteller. So sorgt die Serie bereits seit der ersten Folge für eine äußerst kontroverse und angeregte Diskussion zwischen Fans, Trollen und Hatern aus allen Ecken der Galaxie. Seit Mitte November 2017 pausiert die bei Netflix ausgestrahlte CBS-Serie nun schon, doch ab dem 08.01.2018 folgt endlich der zweite Teil der ersten Staffel mit sechs weiteren Folgen, die wöchentlich jeweils ab Montag verfügbar sein werden.

Der beste Batman?

Nein, The Dark Knight Rises ist wohl nicht der beste Batman-Film aller Zeiten, zu den besten fünf der insgesamt elf Realverfilmungen und fast 30 Trickfilme gehört er aber allemal. Dafür sorgt unter anderem ein großartiger Christian Bale, der auch in den beiden Vorgängern - Batman Begins und The Dark Knight - die Rolle des Protagonisten verkörpert. Ebenso sind es aber die Antagonisten Liam Neeson (Batman Begins), Tom Hardy (The Dark Knight Rises) und vor allem Heath Ledger (The Dark Knight) in der Rolle des Jokers, die diese Filmreihe so sehenswert machen. The Dark Knight Rises ist der letzte Teil der Trilogie aus der Feder von Christopher Nolan und spielt acht Jahre nach den Vorfällen von The Dark Knight, die den Fledermausmann zum Untertauchen zwangen. The Dark Knight Rises gibt es ab dem 10.01.2018 bei Netflix zu sehen.

Viereinhalb Milliarden Terabyte

Diese Datenmenge wurde allein im Jahr 2013 von der Menschheit produziert - und täglich kommen rund 2,5 Millionen Terabyte hinzu. Wissenschaftler werten diese Daten gezielt aus, um daraus Ereignisse in der Zukunft berechnen zu können. "Predictive Analytics" nennt sich diese Disziplin, zu deutsch also "vorausschauende Analyse". So soll beispielsweise vorausgesagt werden können, wer der nächste Fußballweltmeister wird. Aber auch wirklich relevante Einflüsse auf unsere Welt, wie Kriege, Epidemien oder Naturkatastrophen, sollen sich so im Voraus berechnen und im besten Fall verhindern lassen. Doch welche Auswirkungen hat die Nutzung derartiger Algorithmen auf die Gesellschaft? Was geschieht mit all unseren gesammelten und gespeicherten Daten? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Dokumentation Das Ende des Zufalls. Die Sendung wird am Donnerstag, den 11.01.2018 um 20:15 Uhr bei 3sat ausgestrahlt und ist ebenfalls in der sendereigenen Mediathek abrufbar.

Geheimtipp zum Wochenende

Für Anime-Fans und solche, die es werden wollen, gibt es ab Freitag, den 05.01.2018 die erste Staffel der Animeserie DEVILMAN: crybaby bei Netflix zu sehen. Genre-Vertraute finden in "DEVILMAN" eine durchaus sehenswerte Geschichte über den sensiblen Teenager Akira, der plötzlich über dämonische Kräfte verfügt und diese einsetzt, um die Menschheit vor Kreaturen aus der Hölle zu beschützen. Wer mit Animes bisher noch nicht so richtig warm geworden ist, der bekommt mit DEVILMAN einen recht brutalen, aber ebenso kurzweiligen und unterhaltsamen Einstieg in die Welt der japanischen Zeichentrickfilme geboten. DEVILMAN stammt aus der Feder des japanischen Manga-Zeichners Go Nagai, der unter anderem auch für die Werke "Violence Jack" und "Shin Mazinger Shougeki! Z Hen" verantwortlich ist.

Ich wünsche euch viel Spaß mit den TV- und Streaming-Tipps.

Habt ihr vielleicht noch den ein oder anderen sehenswerten Tipp? Welche Sendungen sollten man als Nerd nicht verpassen? Erzählt doch in den Kommentaren davon.