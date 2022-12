14 Hirnelektroden gegen Depressionen: "Als wäre mein Hirn wieder normal online"

Das Leben von John, dessen echten Namen wir hier nicht nennen werden, änderte sich für immer, als die Beziehung zu seiner Freundin endete. Die Trennung stürzte ihn in eine Abwärtsspirale und führte zu seiner ersten depressiven Episode, als er 27 Jahre alt war. "Zuerst ist man einfach nur extrem traurig ... dann fängt man an, nicht mehr zu schlafen", sagt er. John entwickelte lähmende Angstzustände, erlebte Panikattacken und dunkle Gedanken, die ihn schließlich suizidgefährdet machten.

Medikamente halfen John nicht. Er sagt, er habe so ziemlich jedes Antidepressivum, Antipsychotikum und Beruhigungsmittel ausprobiert, das es gibt. Und während die Elektrokrampftherapie – eine Behandlung, bei der eine oder beide Kopfregionen einer Person elektrisch stimuliert werden – ihn schließlich aus seiner ersten großen depressiven Episode herausholte, konnte sie die Symptome einer zweiten Episode, die etwa fünf Jahre später begann, nicht beeinflussen.

Im Rahmen einer klinischen Studie hat John jedoch von einer neuen experimentellen Behandlung profitiert, bei der Elektroden tief in sein Gehirn eingeführt werden, um regelmäßige Stromimpulse abzugeben. Die tiefe Hirnstimulation wird bereits zur Behandlung schwerer Fälle von Epilepsie und einiger Bewegungsstörungen wie bei der Parkinson-Krankheit eingesetzt. Depressionen sind jedoch komplizierter – zum Teil deshalb, weil wir immer noch nicht vollständig verstehen, was im Gehirn vor sich geht, wenn sie auftreten.

"Depressionen sind eine komplexe Erkrankung", sagt Patricio Riva Posse, Neurologe an der Emory School of Medicine in Atlanta, Georgia, der die Studie kennt. "Es ist nicht so, als würde man versuchen, einen Tremor zu korrigieren – es gibt ein ganzes Universum an Symptomen." Dazu gehören gedrückte Stimmung, Suizidalität, Unfähigkeit, Freude zu empfinden, sowie Veränderungen der Motivation, des Schlafs und des Appetits.

Verstehen, was im Gehirn von Menschen mit Depressionen passiert

Ärzte setzen seit Jahrzehnten Elektrizität zur Behandlung von Hirnleistungsstörungen – einschließlich Depressionen – ein, und einige Studien haben bereits ergeben, dass Elektroden, die tief im Gehirn platziert werden, manche Menschen aus dem Symptomkreislauf herausreißen können. Die Ergebnisse sind jedoch noch uneinheitlich. Neurowissenschaftler hoffen, dass sie die Behandlung effektiver gestalten können, wenn sie erst einmal besser verstehen, was im Gehirn von Menschen mit Depressionen wie denen von John passiert.

John ist einer von fünf Menschen, die sich freiwillig gemeldet haben, um ihre Gehirne im Rahmen einer klinischen Studie untersuchen zu lassen – so groß ist sein Leidensdruck. Anfang 2020 wurden ihm insgesamt 14 Elektroden in sein Gehirn implantiert. Neun Tage lang lag er mit abstehenden Kabeln, die um seinen Kopf gewickelt waren, in einem Krankenhaus, während Neurowissenschaftler beobachteten, wie seine Gehirnaktivität mit seiner Stimmung korrelierte.

Die Forscher, die hinter der Studie stehen, sagen, dass sie einen "Stimmungsdecoder" entwickelt haben – eine Methode, mit der man allein anhand der elektrischen Hirnaktivität herausfinden kann, wie sich jemand fühlt. Die Wissenschaftler hoffen, mit Hilfe des Decoders messen zu können, wie schwer die Depression einer Person ist, und genauer zu bestimmen, wo die Elektroden angebracht werden müssen, um die elektrische Wirkung auf die Stimmung des Patienten zu optimieren. Bislang haben sie die Ergebnisse von drei Freiwilligen analysiert.

Die Ergebnisse sind äußerst vielversprechend, meint Sameer Sheth, ein Neurochirurg am Baylor College of Medicine in Houston, Texas, der die Studie leitete. Ihm und seinen Kollegen ist es nicht nur gelungen, die spezifische Gehirnaktivität der Probanden mit ihrem emotionalen Zustand in Verbindung zu bringen, sondern sie haben auch einen Weg gefunden, eine positive Stimmung zu stimulieren. "Dies ist der erste Nachweis einer erfolgreichen und konsistenten Stimmungsdekodierung beim Menschen in diesen Hirnregionen", sagt Sheth. Sein Kollege Jiayang Xiao stellte die Ergebnisse auf der Jahrestagung der Society for Neuroscience in San Diego im November vor.

Stromimpulse für bestimmte Gehirn-Regionen

Bei der Tiefenhirnstimulation (Deep Brain Stimulation, DBS) werden in der Regel bislang nur ein oder zwei Elektroden tief in das Gehirn eingesetzt, um Stromimpulse an bestimmte Regionen abzugeben. Bei einigen Menschen mit der Parkinson-Krankheit kann diese Methode sehr gut funktionieren, da sie zur Stimulation von Bereichen eingesetzt wird, die die Bewegungen kontrollieren. Forscher untersuchen, ob die Technik auch zur Behandlung von psychiatrischen Problemen wie Zwangsstörungen, Essstörungen und Depressionen eingesetzt werden kann.

Eine Handvoll Studien, die Anfang und Mitte der 2000er Jahre durchgeführt wurden, deuteten darauf hin, dass die DBS Menschen mit Depressionen helfen könnte, die auf typische Behandlungen wie Antidepressiva nicht (mehr) ansprechen. Die ersten Ergebnisse von zwei großen klinischen Studien waren jedoch enttäuschend, die Versuche wurden vorzeitig abgebrochen.