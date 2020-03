Inhaltsverzeichnis 3D-Sound mit dem Streamingformat "Dolby Atmos Music" So funktioniert Dolby Atmos Music Pure Audio Blu-ray Artikel in c't 6/2020 lesen

Als Beispiel für das 3D-Soundformat Dolby Atmos halten üblicherweise Filme her, in denen Hubschrauber akustisch über den Zuschauern kreisen oder Raumschiffe über sie hinwegdonnern. Als Musikformat wird Dolby Atmos hingegen bislang kaum wahrgenommen – obwohl bereits über 60 Musiktitel in diesem Format auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erschienen sind, Musikfilme nicht mitgezählt.

Mit Unterstützung von Labels wie Universal Music und Warner Music will Dolby Atmos nun als Musikformat stärker in den Fokus rücken – und hat dafür Streamingdienste ins Boot geholt: So stellen Amazon Music und Tidal bereits die ersten 3D-Fassungen bekannter Titel aus allen Genres bereit, beispielsweise von Blondie oder Ariana Grande.

Aktuell spielen die beiden Dienste Atmos-Musik noch exklusiv auf Amazons vernetztem Lautsprecher Echo Studio beziehungsweise auf ausgewählten Android-Geräten. Der Echo Studio strahlt unter anderem in Richtung Decke ab und erzeugt so einen dreidimensionalen Klang, bei Tidal bekommt man virtuellen 3D-Sound über gewöhnliche Kopfhörer. Da weder Echo Studio noch die Android-Geräte die Streams weiterleiten können, lassen sich die gestreamten Atmos-Musiktitel aktuell jedoch nicht über 3D-Heimkinoanlagen mit Höhenlautsprechern wiedergeben.