5. April 2022: MINT-Jobtag gastiert in München

Der MINT-Jobtag, die bewährte Jobmesse speziell für den MINT-Bereich, geht 2022 in eine neue Runde. Heise Medien, MIT Technology Review und Jobware gastieren mit ihrer Veranstaltung am 5. April in München. Von 12 Uhr bis 17 Uhr ist der IHK Campus offen für Besucherinnen und Besucher, die sich zuvor kostenfrei registriert haben.

Dass Jobmessen wie diesen eine spezielle Bedeutung zukommt, wird durch den anhaltenden Fachkräftemangel in Deutschland ersichtlich. So gaben in einer Umfrage der Online-Lernplattformanbieter Udacity und des Marktforschungsunternehmens Ipsos 2.000 Führungskräfte und mehr als 4.000 Mitarbeiter aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland den Fachkräftemangel als größten ausbremsenden Faktor für Innovationen an. Die auf dieser Befragung basierende Studie "Talent Transformation. Global Impact Report" folgert, dass sich dieser Mangel nur unter Einbezug unternehmensfinanzierter Fortbildungsmaßnahmen abfedern lässt. Weiterhin habe sich laut Studie das Einstellen neuer Fachkräfte mit den benötigten technischen Skills im ersten Halbjahr 2021 für 54 Prozent der befragten Unternehmen als schwierig erwiesen, und die Hälfte musste Personen ohne geeignete Skills einstellen.

Bewerbungsmappen-Check und Einblicke in Unternehmen

Qualifiziertes Personal in die Unternehmen zu bringen, ist die wichtigste Devise des MINT-Jobtags. Das Event versteht sich daher als Treffpunkt für Berufseinsteiger, Fachkräfte und Arbeitgeber. Für das "Networking" bietet die Jobmesse außerdem ein interessantes Rahmenprogramm. So gibt es einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check und die Möglichkeit, ein professionelles Bewerbungsfoto zu machen. Im Vortragsprogramm geben Gebhard Proske und Michaela Schmelz von Airbus einen Einblick in den Bereich Digital Transformation Office und welche Technologien für die digitale Transformation von Airbus zum Einsatz kommen. Des Weiteren fokussiert Dominik Hertrich von Jobware in seinem Vortrag auf das Bewerbungsgespräch. Unter dem Titel "Wie bewerbe ich mich 2021 richtig? – Das Bewerbungsgespräch" gibt er MINT-Absolventen Tipps bei der Online-Bewerbung und für Vorstellungsgespräche.

Zu den vor Ort präsenten Firmen zählen MHP Management- und IT-Beratung, das IT-Beratungshaus Procon IT, der PVC-Hersteller Vinnolit, das Technologie- und Consulting-Unternehmen Scandio, der Software-Anbieter opentext, das IT- und Design-Beratungsunternehmen Prodyna und das IT-Unternehmen Jambit.

Ein umfangreiches Hygienekonzept sorgt vor Ort für die Sicherheit der Teilnehmenden. Auch der Catering-Dienstleister wird alle notwendigen Hygiene-Vorschriften beachten.

