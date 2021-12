Inhaltsverzeichnis ARM-Revolution im Rechenzentrum: Wie es ARM-Prozessoren in Server schafften ARMv7: vom Mobilchip in den Server ARMv8: Einführung von 64 Bit Neoverse: bereit für die großen Eisen Das Geschäft mit der Cloud Epilog Artikel in iX 1/2022 lesen

Eigentlich haben Sophie Wilson und Steve Furber von der britischen Heimcomputerfirma Acorn den ARM-Prozessor nur entwickelt, weil Intel zu stur war. Die US-Firma wollte den Briten partout keine Architekturlizenz geben, sondern nur fertige 80186/88-Chips, und so machten sich die Acorn-Entwickler eben selbst dran und schufen eine eigene energieeffiziente Architektur auf RISC-Basis, die ein für Echtzeitverarbeitung und Interaktivität optimiertes Interrupt-Konzept bot.

Mithilfe von Apple lagerten sie ein paar Jahre später die Prozessorentwicklung in eine eigene Firma ARM Ltd. aus und legten damit den bis heute vielleicht wichtigsten Grundstein für den Erfolg. Denn dieser besteht weniger in der Architektur als vielmehr im Vermarktungskonzept: Statt fertiger Chips verkauft man unterschiedlich gestaffelte Lizenzen für zahlreiche Prozessorarchitekturen und Peripheriechips, sodass sich die Lizenznehmer ihre Chips maßschneidern und um eigene Features erweitern können. Kunden können sogar eine Architekturlizenz erwerben, mit der sie die Prozessor- und Befehlssatzarchitektur nach Belieben verändern dürfen.

ARMv7: vom Mobilchip in den Server

ARM selbst trat dabei nie direkt als Chiphersteller auf, es sei denn über Beteiligungen. So etwa bei der Firma Calxeda, die 2008 gegründet wurde. Calxeda sollte den Weg in die Welt der (Mikro-)Server mit umgewidmeten Mobilchips namens EnergyCore ebnen. HPE stand als großer Kunde bereit, wollte mit verschiedenen Prozessorarchitekturen in seinem Moonshot-Projekt ausloten, wie man dicht gepackte Server mit vielen kleinen, energieeffizienten Minikernen vermarkten kann.