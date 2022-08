Agile Softwareentwicklung: Einsatz von Flight Levels zur Verbesserung von SAFe

Das offene Framework Scaled Agile Framework (SAFe) bietet Organisations- und Workflowmuster, um Unternehmen beim Einsatz von Agile- und Lean-Methoden zu unterstützen. Wie es sich im Zusammenspiel mit Flight Levels einsetzen lässt, haben Matías E. Fernández und Franziska Hoberg von Swisscom in der Online-Konferenz Flight Levels Day anhand ihrer eigenen Erfahrungen demonstriert.

Im Rahmen der inside-agile-Konferenzreihe gewährten sie Teilnehmenden Einblicke in einige ihrer Experimente. Die Speaker zeigen im Vortragsvideo beispielsweise ein Big Room Ranking auf Portfolioebene oder die Veröffentlichung eines "State of Development Value Streams Report". Sie basieren weitgehend auf ihrem kognitiven Modell, das von Flight Levels beeinflusst wurde. Der im letzten Herbst auf dem Flight Levels Day gehaltene Vortrag steht nun kostenfrei zur Verfügung.

Flight Levels Day 2021: Der Einsatz von Flight Levels zur Verbesserung von SAFe (Matías E. Fernández und Franziska Hoberg)

Matías E. Fernández

Matías E. Fernández ist Leiter der Abteilung Organisation Enablement, Swisscom (Schweiz) AG. Matías' Leidenschaft ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, herausragende und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, die die Erwartungen der Kunden übertreffen. Er bezeichnet sich selbst als DevOps- und SRE-Evangelist, Kanban-Praktiker und Lean-Startup-Befürworter. Er ist ein eifriger Lerner und Herausforderer des Status Quo. Seit 2017 unterstützt er die Swisscom (Schweiz) AG bei der Transformation zu neuen Arbeitsweisen.

Franziska Hoberg

Franziska Hoberg ist Agile Coach bei der Swisscom (Schweiz) AG. Franziskas Leidenschaft ist es, Menschen zu befähigen, und ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder sein Potenzial entfalten kann. Sie bezeichnet sich selbst als Agile Evangelistin, Kanban-Praktikerin, Botschafterin für New Work und Verfechterin von Diversity. Sie ist eine begeisterte Lernerin, egal ob es um Arbeit, Sport oder Musik geht. Seit 2019 unterstützt sie die Swisscom (Schweiz) AG bei der Transformation zu neuen Arbeitsformen.

(mai)