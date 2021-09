Inhaltsverzeichnis Alles über VPN: Wireguard, Anbieter-Vergleich, Verbindung verbessern Den passenden VPN-Dienst finden Das kann Wireguard Wireguard für Raspi und Fritzbox VPN verbessern

Die Abkürzung VPN dürften viele Leute 2020 kennengelernt haben: Als Chefs die Büro-Belegschaft wegen der Corona-Pandemie ins dauerhafte Homeoffice geschickt haben. Um auf die Firmendaten und das Intranet zuzugreifen, ist das VPN eine elegante und sichere Lösung –, wenn es richtig eingerichtet ist. Und auch nach der Pandemie wird Homeoffice und die Verbindung zur Firma noch ein viel diskutiertes Thema bleiben.

Auch über den Homeoffice-Einsatz hinaus ist ein virtuelles privates Netzwerk sehr nützlich: Man kann Serien schauen, die in Deutschland eigentlich nicht verfügbar sind, sich in offenen WLAN-Hotspots schützen oder einfach relativ unerkannt im Netz surfen. Schüler und Studenten verwenden VPNs, um die Dienste der Schule oder Universität zu nutzen und selbst ganze Firmenaußenstellen lassen sich per VPN ans Firmennetz anschließen.

In diesem Artikel haben wir die besten Ratgeber, Tests und Hintergrundtexte zu VPNs aus dem heise+-Fundus gebündelt. Wir zeigen, welche verschiedenen VPN-Protokolle es gibt, warum Wireguard gerade alles umkrempelt und welche Anbieter von VPN-Diensten empfehlenswert sind. Sie erfahren, wie Sie als Admin oder Nutzer mit wenigen Einstellungen die VPN-Verbindung verbessern können, ein Raspi-VPN als USB-Dongle zusammenstellen oder der Fritzbox Wireguard beibringen.