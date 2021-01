Analyse: Corona zeigt, wie es mit dem Klimawandel nicht laufen darf

Eines muss man 2020 lassen: Trotz all der Entbehrungen, die das Jahr forderte und der vielen erlittenen Schicksalsschläge konnte es zumindest einen Wendepunkt in der Klimakrise markieren. Mittlerweile lässt sich annehmen, dass die weltweite Öl-Nachfrage samt der Treibhausgas-Emissionen schon 2019 ihren Höhepunkt erreicht haben, denn die Pandemie hat das Wirtschaftswachstum um Jahre gebremst. Der Kohleausstieg wird sich beschleunigen und die Energienachfrage womöglich dauerhaft sinken – Veränderungen wie der vermehrte Einsatz des Homeoffice sei Dank.

Veränderungen auf der ganzen Welt

Hinzu kommt, dass eine wachsende Anzahl großer Unternehmen und Nationen, einschließlich China, sich dazu verpflichtet haben, bis zur Mitte des Jahrhunderts emissionsfrei zu sein. Mit der Wahl von Joe Biden kommt in den USA ein Präsident ins Weiße Haus, der angekündigt hat, härtere Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele zu ergreifen. Saubere Technologien im Bereich Solar- und Windenergie, Batterien und E-Mobilität werden günstiger und fassen immer mehr Fuß auf dem Markt.

Und auch dies ist neu: In den letzten Tagen des vergangenen Jahres autorisierte der US-Kongress ein umfassendes Corona-Entlastungsgesetz, laut dem mehrere zehn Milliarden US-Dollar in dem Land für saubere Energieprojekte investiert werden sollen. Das Paket sieht auch strengere Grenzwerte für Fluorkohlenwasserstoffe vor – hochpotente Treibhausgase, die in Kühlschränken und Klimaanlagen vorkommen. (Nachdem Präsident Trump das Gesetz zunächst als eine "Schande" bezeichnet hatte, unterschrieb er es dennoch am 27. Dezember).

Doch auch wenn hiermit ein Wendepunkt erreicht würde – Jahrzehnte nachdem die Wissenschaft erstmals vor den Gefahren warnte –, zählen solche Gesetze weniger als die Frage, wie schnell und konsequent Emissionen jetzt wirklich zurückgefahren werden. Und an dieser Stelle hat 2020 tatsächlich auch dunkle Vorzeichen gebracht.

Entwicklung viel zu langsam

Selbst wenn die Emissionen ihren Höhepunkt nun schon erreicht hätten, bedeutet das nur, dass die Situation nicht mit einer steigenden Rate von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Trotzdem verschlechtert sich die Gesamtsituation. CO 2 bleibt lange in der Atmosphäre. Jede zusätzliche Tonne, die weiter ausgestoßen wird, treibt den Klimawandel also weiter an und könnte zu neuen oder schlimmeren Hitzewellen, Dürren, Waldbränden, Hungersnöten und Überflutungen führen. Es reicht nicht, nur die Emissionen zu senken – sie müssen so schnell wie möglich beendet werden. Selbst dann werden die schon entstandenen permanenten Schäden eine Herausforderung bleiben.

Manche werten die radikalen Änderungen im Verhalten der Menschen und die angewandten Methoden zur Eindämmung des Coronavirus als ein vielversprechendes Zeichen für unsere kollektive Fähigkeit, den Klimawandel anzugehen. Um es direkt zu sagen: Das ist leider Unsinn. Große Bevölkerungsanteile haben aufgehört, zur Arbeit zu fahren, Bars, Restaurants und Theater zu besuchen und um den Globus zu fliegen. Das Wirtschaftswachstum ist abgestürzt. Millionen Menschen haben ihre Arbeit verloren. Hunderttausende von Unternehmen haben für immer dicht gemacht. Menschen hungern. Und die Welt wird sehr viel ärmer. Es handelt sich also nicht um einen akzeptablen mit dem Leben zu vereinbarenden Weg, um die Erderwärmung zu bremsen.

Darüber hinaus hat all diese Verwüstung nur etwa 6 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart – zumindest in den USA nach einer Schätzung der Analysten von BloombergNEF. Weltweit sieht es ähnlich aus. Diese Verringerung der Verschmutzung kam zu einem hohen wirtschaften Preis, irgendwo zwischen 2600 Euro und 4300 Euro pro Tonne CO 2 , nach früheren Schätzungen der Rhodium Group.

Damit diese Kürzungen überhaupt nachhaltig werden könnten, müssten sie Jahr um Jahr und zwar über Dekaden so bleiben. Nur dann würde die Erwärmung sich nicht weiter verschlimmern. Stattdessen aber wird die Wirtschaft sich erholen und Emissionswerte werden zu einem ähnlichen Stand wie 2019 zurückspringen. Es könnte kaum deutlicher sein, wie tief die Umweltzerstörung in unsere gesellschaftliche Funktionsstruktur eingebettet ist – und wie drastisch jeder Teil der Wirtschaft verändert werden müsste, um Emissionen substanziell und nachhaltig zu senken. Sie muss also gewandelt und nicht stillgelegt werden. Und das geschieht viel zu langsam.

Polarisierende Politik

Es sind fantastische Nachrichten, dass saubere Technologien günstiger und wettbewerbsfähiger werden. Trotzdem repräsentieren sie nur einen Bruchteil des heutigen Marktes: E-Fahrzeuge machen nur 3 Prozent der weltweit verkauften Neuwagen aus, während erneuerbarer Strom nur etwa einen Anteil von gut 10 Prozent des Weltmarkts einnimmt.

Währenddessen werden Industrien, die schwieriger grün umzuwandeln sind, kaum angerührt, etwa die Zement- und Stahlproduktion, der Schiffsverkehr, die Landwirtschaft und die Luftfahrt. Der "Netto"-Teil der nationalen und unternehmerischen Pläne zur Emissionsfreiheit beruht auf großen Anstrengungen hinsichtlich der CO 2 -Entfernung und des CO 2 -Ausgleichs, obwohl nicht einmal ansatzweise demonstriert werden konnte, wie das zuverlässig, kostengünstig, dauerhaft und in großem Maßstab möglich wäre. Vielmehr erwarten alle freudig, dass der freie Markt sich an umweltfreundlichen Produkten orientiert. Die hochmütigen Emissionsziele, die sich Nationen für Mitte des Jahrhunderts gesetzt haben, bedeuten für sich genommen wenig.

Erforderlich sind stattdessen entschlossene staatliche Bestimmungen und Handelsabkommen, die mittels Push-und-Pull-Strategie saubere Technologien auf den Markt bringen und die Entwicklung von Instrumenten fördern, die entweder noch nicht existieren oder viel zu teuer sind. Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie von Forschern der Princeton-Universität müssten die USA beispielsweise sofort mit entsprechenden Maßnahmen beginnen, um auf den richtigen Weg zur wirtschaftlich gesamtheitlichen Emissionsfreiheit zu kommen.

Allein im nächsten Jahrzehnt müssten die Vereinigten Staaten unter anderem zwei Billionen Euro investieren, 50 Millionen E-Autos auf die Straßen bringen, Solar- und Windanlagen vervierfachen und die Kapazität von Hochspannungsübertragungssystemen um 60 Prozent erhöhen. Die Princeton-Analyse fand auch heraus, dass das Land sehr viel mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken müsste, um noch berechtigt Hoffnung haben zu dürfen, über 2030 hinaus über neue Technik zur CO 2 -Absaugung und CO 2 -Entfernung aus der Luft zu verfügen sowie über CO 2 -neutrale Treibstoffe und saubere industrielle Prozesse.

Wird Biden den Ansprüchen gerecht?

Nachdem die Trump-Regierung vier Jahre lang damit beschäftigt war, zahlreiche Klima- und Umweltvorschrift ungültig zu machen, ist die Wahl von Biden mit Sicherheit eine gute Nachricht für die Klimapolitik. Das neue Weiße Haus kann durch Verfügungen des Präsidenten, parteiübergreifend beschlossene Infrastrukturgesetze und zusätzliche Konjunkturmaßnahmen einige Fortschritte bewirken, welche die Finanzierung der genannten Bereiche gewährleisten.

Doch bei der gerade in den USA hochpolarisierten politischen Situation ist es schwer vorstellbar, wie strenge Klima-Vorschriften so durchgesetzt werden können, dass sie auch nur annähernd die erforderlichen Kräfte schnell genug in Bewegung setzen, zum Beispiel durch einen hohen Preis auf CO 2 oder Regelwerke, die eine rasche Emissionssenkung vorschreiben.

Die gute Nachricht: Anders als in der Bankenkrise 2008 sorgen die Menschen sich Umfragen zufolge auch während der Pandemie um den Klimawandel. Doch nach einem Jahr der Angst, des Verlusts und der Isolation muss man sich fragen, wie bereit Wähler in der ganzen Welt sein werden, Maßnahmen zu begrüßen, die ihnen in den nächsten Jahren noch mehr abverlangen werden, sei es eine Sprit-Steuer, teurere Flugtickets oder die Anweisung, teure nachhaltige Technik fürs Heim einzukaufen. Schließlich, daran muss erinnert werden, werden die Welt und viele ihrer Bewohner nach der Pandemie ärmer sein.

Das Erschreckendste an 2020 war jedoch etwas anderes. Forscher und Aktivisten hatten lange angenommen – oder gehofft –, dass Menschen den Klimawandel ernst nehmen würden, sobald er echten Schaden anrichten würde. Wie ließe der sich schließlich leugnen, wie könnte man sich weigern zu handeln, sobald man selbst und die eigene Familie gefährdet sind? Die Pandemie zeigt, dass diese Logik nicht aufgeht. Selbst nachdem 300.000 Amerikaner an COVID-19 verstorben sind, bestreiten erstaunlich große Teile der Bevölkerung die Bedrohung und weigern sich grundsätzliche Gesundheitsmaßnahmen zu befolgen, also eine Maske zu tragen oder die Urlaubsreise abzusagen. Obwohl Infektionswellen auf Thanksgiving-Treffen zurückgeführt werden konnten, tummelten sich am Wochenende vor Weihnachten Millionen auf den Flughäfen. Das allein ist erschreckend, aber es sagt vor allem viel darüber aus, wie Menschen womöglich auf den Klimawandel reagieren.

Große Todeszahlen, kleine Reaktion

Als die globalen Todeszahlen in Zusammenhang mit COVID-19 im August bei etwa 600.000 lagen, betonte Bill Gates, dass der Klimawandel für eine derartige Opferzahl bis 2060 verantwortlich sein könnte – und zwar jährlich. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte diese Zahl sich verfünffachen. Eines macht die Pandemie nun klar: Selbst solche Todeszahlen könnten größere Teile der Bevölkerung nicht davon überzeugen, dass der Klimawandel real und ein Eingreifen unerlässlich ist – insbesondere, da diese Fälle wohl graduell zunehmen werden. Politiker könnten immer noch Wege finden, diese Gefahren herunterzuspielen und die Thematik zu instrumentalisieren, um zu spalten, anstelle einen gemeinsamen Nenner zu finden. Möglicherweise wird einfach gelernt werden, mit den erhöhten Risiken umzugehen, insbesondere da sie unverhältnismäßig viele Menschen in den heißesten und ärmsten Gebieten dieser Welt betreffen, die den Klimawandel darüberhinaus auch noch am wenigsten zu verantworten haben.

Mit gutem Grund darf man darauf vertrauen, dass es technische und ökonomische Möglichkeiten geben wird, die meisten Risiken des Klimawandels anzugehen. Regierungen und Unternehmen werden schneller handeln und es werden große Fortschritte in der Emissionssenkung erzielt werden. Entscheidende Teile der Infrastruktur werden neu erbaut, um den zunehmenden Gefahren gerecht zu werden, und andere Regionen, zum Beispiel der globale Norden, werden sich weiterhin gut entwickeln. Manche werden sogar reicher werden.

Doch bei all dem scheint kaum jemand erkennen zu wollen, wie sehr die Zukunft der Menschheit auf Messers Schneide steht und wie kurz davor sie ist, sehr tragisch zu scheitern. Vergleicht man die aktuellen, tatsächlichen Emissionen mit den eigentlich notwendigen Werten, um schnell genug noch eine Erderwärmung von zwei Grad Celsius zu verhindern, scheint dies beinahe unmöglich. Überschreitet die Erwärmung diesen Grenzwert, könnte sie ein ganz anderes Ausmaß an Sterben, Leiden und ökonomischer Zerstörung bringen – ein Szenario, das verhindert werden könnte. Diese Erkenntnis könnte ein Ruf zu den Waffen sein.

Doch mit Blick auf 2020 ist es schwer, optimistisch zu bleiben im Hinblick auf unsere kollektive Fähigkeit, komplexe Probleme auf rationale oder auch nur menschliche Weise anzugehen – sogar oder vielleicht insbesondere in Zeiten sich gleichzeitig aufbäumender medizinischer Katastrophen. Stattdessen könnten sich damit überschneidende Naturkatastrophen die Politik nur weiter zerrütten, jedermann noch egoistischer, noch konzentrierter auf das eigene Wohlergehen und die eigene Sicherheit machen – und weniger bereit, sich für eine bessere gemeinsame Zukunft zurückzunehmen oder auch nur darin zu investieren.

