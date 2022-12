Mit dem Thema Standalone Components in Angular befasst sich Trainer, Berater und Angular-Experte Manfred Steyer in seinem Vortrag auf der Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS, die in diesem Jahr wieder vor Ort in Darmstadt stattgefunden hat. Durch Standalone Components kommen Angular-Anwendungen künftig ohne Angular-Module aus. Das macht sie geradliniger und leichtgewichtig. Die Prinzipien dahinter sind auch schnell verstanden, aber die wirklich interessante Frage lautet: Wie lassen sich Anwendungen ohne NgModules strukturieren?

Genau auf diese Frage gibt Manfred Steyer in seinem Vortrag eine Antwort. Er geht darauf ein, welche Vorteile sich für die Struktur einer Anwendung mit Standalone Components ergeben und wie sich zusammengehörige Building-Blocks gruppieren lassen. Dazu vergleicht er verschiedene Ansätze. Außerdem behandelt er auch auf Edge Cases wie Lazy Loading ein und diskutiert die Umstellung existierender Anwendungen auf Standalone Components.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine Vimeo-Video (Vimeo LLC) geladen. Vimeo-Video immer laden Vimeo-Video jetzt laden Manfred Steyer – Angulars Zukunft ohne NgModules: Architekturen mit Standalone Components

Manfred Steyer

ist Trainer, Berater und programmierender Architekt mit Fokus auf Angular, Google Developer Expert (GDE) für Angular und Trusted Collaborator im Angular-Team. Er unterstützt Firmen im gesamten deutschen Sprachraum, schreibt für O'Reilly, Heise und das Java-Magazin und spricht regelmäßig auf Konferenzen.

(mai)