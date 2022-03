Inhaltsverzeichnis Apple-Technik erklärt: Wie ein Prozessor funktioniert

Der Trend bei M1, M1 Pro und M1 Max

Programme Bitte rechnen! Jetzt wird spekuliert So funktioniert ein Transistor, RISC vs. CISC Wie alles anfing – die ersten CPUs CPU-Glossar Artikel in Mac & i 1/2022 lesen

Der Prozessor ist das wichtigste Bauteil der allermeisten Computer. Auch Apple hat jahrelang seine Rechner mithilfe des CPU-Typs und -Taktes vermarktet, also beispielsweise als ein MacBook mit Core i7 und 2,6 GHz.

Warum die Central Processing Unit so wichtig ist, zeigt ein Blick in frühe Heimcomputer. Beim Sinclair ZX81 aus dem Jahr 1981 gibt es nur fünf Chips: Zwei für den Hauptspeicher (RAM), einen für Ein- und Ausgabe (I/O) inklusive Bilddarstellung, das ROM für das Betriebssystem – und in der Mitte den Prozessor. Dieser Z80 der Firma Zilog, der unter anderem auch von NEC in Lizenz hergestellt wurde, konnte sich also um alle anderen Aufgaben kümmern, er ist die Central Processing Unit (CPU), die zentrale Recheneinheit.

Rechnen bedeutet für einen Prozessor nicht nur die vier Grundrechenarten zu bedienen, sondern durch seine vollständige Programmierbarkeit auch die Bearbeitung jeder anderen Aufgabe mit Zahlen. Denn ein Prozessor und der gesamte Computer sind nichts anderes als elektronische Abbildungen von Mathematik. Wie das seinen Anfang nahm und warum es sich bis heute bewährt hat, siehe „Wie alles anfing“.