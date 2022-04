Inhaltsverzeichnis Apple vs Facebook: Rekordjagd Richtung Metaverse Der iPhone-Boom hält an Chipmangel beim iPad Hohe Werbe-Einnahmen Wettrennen im Metaverse Die Drei-Billionen-Dollar-Company Artikel in Mac & i 2/2022 lesen

Apple ist so profitabel wie nie zuvor. Im jüngsten Weihnachtsquartal lief es quer durch alle Bereiche außergewöhnlich gut. Obwohl der iPhone-Hersteller nicht von den Folgen der Omikron-Welle und den Lieferketten-Problemen verschont blieb, schoss der Konzernumsatz um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 124 Milliarden US-Dollar in die Höhe. Unterm Strich erzielte Apple einen Gewinn von 34,6 Milliarden US-Dollar – und übertraf damit nicht nur die eigene Prognose, sondern auch die Erwartungen vieler Analysten. Solche guten Nachrichten kamen an der Börse gut an und trieben den Aktienkurs um drei Prozent in die Höhe.

Zuvor hatten sich die Investoren gedanklich darauf vorbereitet, dass die Folgen der Corona-Krise auch bei Apple das Ergebnis verhageln würden. Schließlich hatte Konzernchef Tim Cook die Anleger bereits im vergangenen Dezember darauf vorbereitet, dass die weltweiten Chipengpässe den Konzern rund sechs Milliarden US-Dollar an Umsatz kosten könnten. Doch trotz der Einbußen lief das Geschäft wie geschmiert. „Unsere Lieferkette funktioniert angesichts der Knappheit sehr gut“, sagte Cook zur Bilanz des Weihnachtsquartals.

kurz & knapp Apple setzt seinen wirtschaftlichen Erfolgskurs 2021 beeindruckend fort.

Fast alle Produktsegmente und Regionen tragen mit einem Umsatz- und Gewinnrekord bei.

Ohne die Corona-Krise hätte das Ergebnis noch um etliche Milliarden höher ausfallen können.

Mit dem Geld ist Apple gut für den Wettstreit mit Meta gerüstet, der sich abzeichnet.

Noch mehr als für Forschung und Entwicklung gibt Apple für ein Aktienrückkaufprogramm und Dividendenzahlungen aus.

Die beeindruckenden Zahlen hat Apple weiterhin vor allem dem iPhone zu verdanken: Auch fünfzehn Jahre nach seiner Markteinführung ist das iPhone noch immer das wichtigste Produkt von Apple. Im Weihnachtsquartal stieg der Umsatz mit dem Smartphone um fast ein Zehntel auf 71,6 Milliarden Dollar. Damit hat das iPhone allein für 58 Prozent des gesamten Konzernumsatzes gesorgt. Die Abhängigkeit vom Megaseller hat aber in den vergangenen fünf Jahren deutlich abgenommen. Im vierten Kalenderquartal 2016 war das iPhone noch für 69 Prozent der Gesamtumsätze verantwortlich.