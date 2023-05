Inhaltsverzeichnis Arbeit, Bildung, Kunst: Wie große KI-Modelle unsere Gesellschaft verändern Sprachmodelle als Produktivitätsbooster Steigender Bedarf Falsche Freunde Aufschrei aus Kunst und Bildung Artikel in MIT Technology Review 4/2023 lesen

Manche Dinge dauern etwas länger: 2009 stellte Microsoft seine Suchmaschine Bing vor. Das erklärte Ziel: Die Dominanz von Google auf dem Suchmaschinenmarkt zu brechen. Das Vorhaben scheiterte. 14 Jahre später, am 7. Februar 2023, nahm der Konzern erneut Anlauf. Und diesmal könnte das scheinbar unerschütterliche Monopol Googles tatsächlich ins Wanken geraten.

Ohne die enormen Fortschritte in der generativen KI in den letzten Monaten, die vor allem durch ChatGPT angestoßen wurden, wäre diese Entwicklung kaum möglich. Fast täglich gibt es neue KI-Tools, verbesserte Versionen von Sprachmodellen und kreative Ideen, was mit generativen KI-Systemen für Text, Bild, Video und Audio möglich ist. Viele Bereiche wie die Kreativwirtschaft, das Marketing oder die Bildung werden von diesen neuen Werkzeugen und Möglichkeiten geradezu überrollt.

Und Google, der einstige KI-Pionier in der Tech-Branche, ist dabei, ein wenig ins Hintertreffen zu geraten. Denn was Microsoft im Februar ankündigte, ist tatsächlich eine kleine Revolution der Internetsuche: Auf der Basis von OpenAIs Sprachmodellen beantwortet Bings neue Chatfunktion Anfragen in Form kurzer, zusammenhängender Texte. Ähnlich wie ChatGPT erlaubt die Software dabei auch Nachfragen und lässt sich auf Diskussionen ein. Anders als ChatGPT verlinkt der Chatbot aber auch die jeweiligen Webseiten, auf denen er die Antworten gefunden hat. Zwar hatten zuvor bereits Start-ups wie Neeva und You.com KI-gestützte Suchmaschinen online gebracht. Aber die Kombination aus dem Sprachmodell von OpenAI, in das Microsoft kräftig investiert hatte, und Microsofts geballter Marktmacht – die neue Chatfunktion ist in den Windows-Standardbrowser Edge integriert – brachte Bing kräftig nach vorne.