Arbeit: Die neue digitale Landlust

Vorbei an blühenden Rapsfeldern, vorbei an einem Kreisel, von dem eine Abzweigung direkt auf den angrenzenden Acker läuft – das ist der Weg ins nordhessische Fachwerkstädtchen Homberg an der Efze. Diese Geschichte könnte nun erzählen, dass auf dem Weg ins Zentrum jedes dritte Ladengeschäft leer steht, dass am Marktplatz-Brunnen schon am späten Vormittag Menschen zusammen Bier trinken, obwohl es ständig kurz regnet.

Diese Geschichte erzählt aber davon, dass Homberg in dieser Woche im Mai so viele neue Bewohner gewonnen hat, wie schon lange nicht mehr. Der Grund dafür ist der sogenannte Summer of Pioneers, eine Initiative, die 20 Digitalarbeiter aus Metropolen – etwa aus Berlin oder Frankfurt – für sechs Monate zum Probewohnen in die Kleinstadt eingeladen hat. Die Initiative soll den Menschen, die bisher in der Großstadt zu Hause waren, das Landleben derart schmackhaft machen, dass einige von ihnen bleiben. Sie sollen die Region mit ihren Einkommen, ihrem digitalen Know-how und ihren Ideen bereichern. In vier Kleinstädte mit einer ähnlich schwachen Struktur wie Homberg haben die Initiatoren Jonathan Linker und Frederik Fischer bereits Digitalarbeiter gelockt.

Aber können ein paar „Pioniere“ den Abwärtstrend in Orten wie Homberg herumreißen? Der globale Blick spricht dagegen: Investitionen in Innovationen auf dem Land sind rar. Es sind in der Regel wenige große Städte und deren unmittelbare Umgebung, wo Top-Forschungseinrichtungen und große Unternehmen zu Hause sind, zeigt eine Studie der OECD und der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2019. In den USA war San Francisco mit gerade einmal zwei Prozent der Bevölkerung für rund 15 Prozent der Patentanmeldungen verantwortlich. In Frankreich vereint allein Paris knapp 47 Prozent aller Patentanmeldungen auf sich.