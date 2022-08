Inhaltsverzeichnis Arbeiten für die KI: Clickworker erhalten 90 Cent pro Stunde Krisen schaffen billige Arbeitskräfte Autogiganten als "Antreiber" Und manchmal erweist sich eine Aufgabe als unmöglich Immer weniger Aufträge Gemeinsam geht es besser Armut und gute Infrastruktur Artikel in MIT Technology Review 6/2022 lesen

Es sollte eigentlich nur ein vorübergehender Nebenjob sein. Während ihres Studiums meldete sich Oskarina Fuentes Anaya bei der Crowdworking-Plattform Appen an, um etwas Geld hinzuzuverdienen. Doch dann brach die Wirtschaft in Venezuela zusammen, die Inflation schoss in die Höhe und ein einst garantierter Arbeitsplatz in der Ölindustrie war keine Option mehr. Aus dem Neben- wurde ein Vollzeitjob.

Heute lebt Fuentes in Kolumbien, wie eine Million weiterer venezolanischer Flüchtlinge. Sie ist in ihrem Haus gefangen – durch eine chronische Krankheit und durch undurchsichtige Algorithmen, die ihr vorschreiben, wann sie zu arbeiten hat.

Trotz Drohungen von Appen hat sie sich entschlossen, als namentlich genannte Quelle aufzutreten. Sie möchte, dass die Menschen verstehen, wie es ist, ein wichtiger, aber unsichtbarer Teil der globalen KI-Entwicklung zu sein. Sie möchte, dass Menschen wie sie gesehen werden.