Arbeiten nicht nur in der Pandemie: Mit Mikrotasks besser in den Flow

Artikel in MIT Technology Review 4/2021

Das Bild ist zu schön: Die Programmiererin sitzt im Cafe, schlürft gedankenverloren an ihrem Kaffee, lässt nebenbei die Finger über die Tasten fliegen, taucht erst nach drei Stunden wieder auf und geht mit einem seligen Lächeln nach Hause. Feierabend! Richtig was geschafft, und das ganz mühelos. Nur: so läuft es eigentlich nie. Viele kreativ Arbeitende – Forscher, Programmiererinnen, Künstler – träumen vom Flow. Diesem Zustand, in dem man Zeit und Raum vergisst, vertieft in die Arbeit, und irgendwann mit dem befriedigenden Gefühl auftaucht, wirklich was geschafft zu haben.

Doch es gibt kein Patentrezept, ihn zu erreichen. Im Gegenteil: Wir scheinen uns immer weiter von diesem Zustand zu entfernen. Aktuelle Studien zeigen, dass die durchschnittliche Zeitspanne abnimmt, in der wir uns am Stück konzentrieren können – weil wir unterbrochen werden oder uns selbst unterbrechen.

Diese Situation spitzt sich für viele in der Pandemie zusätzlich zu: Im Homeoffice unterbrechen wir uns nicht mehr nur selbst, sondern auch Kinder, Haustiere, der Postbote oder die Waschmaschine. Allein in den vergangenen 15 Jahren sei die Aufmerksamkeitsspanne von einst 2,5 Minuten auf heute durchschnittlich 47 bis 50 Sekunden gesunken, sagt Gloria Mark, Professorin für Informatik an der University of California. „Wir haben Menschen über viele Jahre an ihrem natürlichen Arbeitsplatz beobachtet und sie wechseln heutzutage nach etwa 50 Sekunden den Task.“ Sie werden unterbrochen – „und mindestens ebenso oft unterbrechen sie sich selbst“.